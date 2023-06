Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga vorgestellt. Rekordmeister Bayern eröffnet am 18. August die neue Saison gegen Werder Bremen. Die 2. Liga startet schon drei Wochen zuvor am 28. Juli mit dem Hammer-Eröffnungsspiel zwischen dem HSV und Schalke 04. Der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison ist für den 18. Mai 2024 angesetzt.

Das ist der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison

Alle Spiele des 1. Spieltags der neuen Bundesliga-Saison im Überblick:

Welche Termine stehen noch vor dem Ligastart auf dem Programm?

Eine Woche zuvor steigen der Supercup und die erste Runde im DFB-Pokal. Im Supercup treffen am 12. August (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Bayern und Pokalsieger RB Leipzig in München aufeinander. Wegen der Terminkollision spielen die beiden Klubs ihre Erstrunden-Partien im Pokal erst am 26. und 27. September.

Wann beginnt die Titeljagd im Europapokal?

Die Bundesliga stellt nächste Saison sieben Klubs im Europapokal. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin spielen in der Champions League, die Eisernen feiern ihr Debüt in der Königsklasse. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen treten in der Europa League an, Eintracht Frankfurt startet in der Conference League. Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 19. und 20. September, die Europa League am 21. September. Frankfurt muss sich am 24. und 31. August noch in den Play-offs für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren.

Wann beginnt die Winterpause?

Der Herbstmeister steht diesmal womöglich erst nach Weihnachten fest, denn: Schon nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause, es ist zudem die einzige "Englische Woche" der Saison. Nach dem kurzen Durchschnaufen geht es dann am 12. Januar 2024 wieder los, die 2. Liga folgt eine Woche später.