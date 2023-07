Svenja Huth hilft hinten aus: "Gebe auf jeder Position Vollgas"

Bei der Generalprobe gegen Sambia (2:3) hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Flügelspielerin als Rechtsverteidigerin aufgestellt. Stammkraft Giulia Gwinn war nach einem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit genug für die Endrunde geworden. "Wer mich kennt, weiß, dass ich eine flexible Spielerin bin", erklärte Huth. "Bevorzugt natürlich in der Offensive. Ich habe in meiner Zeit in Frankfurt aber auch schon als Außenverteidigerin gespielt. Von daher ist mir diese Position jetzt nicht ganz unbekannt." Bei der Eingewöhnung kann es von Vorteil sein, dass womöglich die komplette Viererkette vom VfL gestellt wird: Links verteidigt Felicitas Rauch , innen sind die derzeit angeschlagene Marina Hegering und Kathrin Hendrich erste Wahl.

Lena Oberdorf zurück auf dem Trainingsplatz

Lena Oberdorf ist gut eine Woche vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg absolvierte am Sonntag in Wyong zwar nur individuelle Übungen. Sie machte damit aber Hoffnung, dass sie im ersten Gruppenspiel gegen Marokko am Montag in einer Woche auflaufen kann. Oberdorf hatte sich bei der 2:3-Testspiel-Niederlage gegen Sambia eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

