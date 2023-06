Fußball-Rekordmeister Bayern München hat auf seiner Suche nach einem neuen Stürmer wohl ein erstes Angebot für Harry Kane abgegeben. Wie mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend vermeldeten, bieten die Münchner 70 Millionen Euro plus Boni für den englischen Stürmerstar. Zuerst hatte das Portal "The Athletic" berichtet.

Tottenham will mehr als 100 Millionen für Kane

Berichten aus England zufolge wird Kanes Verein Tottenham Hotspur das Angebot jedoch ablehnen. Demnach würden die Spurs wenn überhaupt erst ab einer Ablösesumme von 100 Millionen Pfund (derzeit 116 Millionen Euro) gesprächsbereit sein.

Kane gilt bei den Bayern als Wunschlösung für die vakante Position im Sturmzentrum. Bei Tottenham hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft noch einen Vertrag bis 2024, eine Verlängerung scheint derzeit unwahrscheinlich.

Kane spielte starke Premier-League-Saison

Zuletzt wurde bei Kane auch um mögliche Wechsel zu Manchester United oder Real Madrid spekuliert. In der vergangenen Saison erzielte Kane in der Premier League 30 Tore, nur Erling Haaland von Manchester City (36) traf öfter.

