In der aktuellen Sommerpause gilt es für die Profi-Klubs, den Kader für die Saison 2023/24 zu planen. Verstärkungen sind vor allem durch Transfers möglich.

Im Sommer-Transferfenster 2022 gingen zahlreiche spektakuläre Wechsel über die internationale Bühne. So verpflichtete Manchester City für 60 Millionen Euro Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund, Robert Lewandowski fand beim FC Barcelona sein neues Team und Innenverteidiger Matthijs de Ligt wurde vom FCB für 67 Millionen Euro von Juventus Turin losgeeist.

Doch wann genau öffnet das Transferfenster im Sommer 2023? Alle Infos zur Wechselperiode findet ihr in diesem Artikel.

Wann öffnet das Transferfenster im Sommer 2023?

In der deutschen Fußball-Bundesliga sowie in den meisten großen Ligen Europas, öffnet das Transferfenster am 1. Juli. In manchen Ligen ist die Wechselperiode sogar schon gestartet. Der Start der Transferfenster in den europäischen Top-Ligen im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 1. Juli 2023

La Liga (Spanien): 1. Juli 2023

Serie A (Italien): 1. Juli 2023

Ligue 1 (Frankreich): 1. Juli 2023

Liga Portugal Bwin: 1. Juli 2023

Premier League (England): 14. Juni 2023

Süper Lig (Türkei): 17. Juni 2023

Eredivisie (Niederlande): 12. Juni 2023

Premjer-Liga (Russland): 21. Juni 2023

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski im Sommer 2023 von Bayern München zum FC Barcelona gewann der Stürmer mit seinem neuen Team den Meistertitel in der spanischen La Liga.

© Foto: Manu Fernandez/dpa

Wann schließt das Transferfenster im Sommer 2023?

Auch hier gibt es zwischen den Top-Ligen Europas einige wenige Unterschiede. Das Ende der Transferfenster in den europäischen Top-Ligen im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 1. September 2023

La Liga (Spanien): 1. September 2023

Serie A (Italien): 1. September 2023

Ligue 1 (Frankreich): 1. September 2023

Liga Portugal Bwin: 22. September 2023

Premier League (England): 1. September 2023

Süper Lig (Türkei): 8. September 2023

Eredivisie (Niederlande): 31. August 2023

Premjer-Liga (Russland): 9. September 2023

Transferfenster: Warum gibt es festgelegte Wechselperioden im Profifußball?

Die FIFA schreibt allen Fußballligen der Welt vor, dass es pro Jahr genau zwei Wechselperioden geben soll. Nur in diesen zeitlich sehr begrenzten Zeiträumen können Spieler ihr Team wechseln.

Darüber hinaus schreibt die FIFA die Länge der beiden Transferfenster genau vor: Das Sommer-Transferfenster soll zwölf Wochen lang sein. In der Winterpause ist ein Transferfenster von vier Wochen vorgesehen. Einzelne Ligen weichen von diesen Regelungen zwar ab, benötigen dafür jedoch eine Ausnahmeregelung, welche die FIFA jedoch nur in sehr seltenen Fällen wirklich gewährt.