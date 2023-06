Aktuell kämpfen in der EM-Qualifikation 2024 53 der 55 UEFA-Nationalmannschaften um den Einzug in die Endrunde der Europameisterschaft in Deutschland. Wie läuft die Qualifikation ab? Wie viele Teams rücken über die Nations League nach? Was sind die wichtigsten Termine?

Alle Informationen zur Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland.

Termine der EM-Qualifikation 2023

Die Qualifikation zur EM wird mit je zwei Spieltagen in fünf Länderspielpausen vonstattengehen. Der 1. Spieltag geht vom 23. bis zum 25. März, direkt im Anschluss folgt Spieltag zwei vom 26. bis zum 28. März. Nach demselben Muster verlaufen die restlichen Doppel-Spieltage pro Länderspielpause.

Alle Termine der EM-Qualifikation 2023 im Überblick:

23.-25.03.2023: 1. Spieltag

26.-28.03.2023: 2. Spieltag

16.-17.06.2023: 3. Spieltag

19.-20.06.2023: 4. Spieltag

07.-09.09.2023: 5. Spieltag

10.-12.09.2023: 6. Spieltag

12.-14.10.2023: 7. Spieltag

15.-17.10.2023: 8. Spieltag

16.-18.11.2023: 9. Spieltag

19.-21.11.2023: 10. Spieltag

Modus: So läuft die EM-Qualifikation für die Euro 2024

Der Modus der EM-Qualifikation 2024 ist bereits von der EM 2021 bekannt. Allerdings mit dem Unterschied, dass es dieses Mal mit Deutschland einen direkten Qualifikanten gibt, den es vor drei Jahren nicht gab. Für die Qualifikation zur EM 2024 wurden im letzten Jahr insgesamt zehn Gruppen ausgelost, die von A bis G in jeweils Fünfergruppen und von H bis J in Sechsergruppen aufgeteilt werden. Innerhalb der Gruppen wird dann im Hin- und Rückspielmodus gespielt. Der Gruppensieger und -zweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Deutschland. Somit stammen 20 der 24 Teilnehmer bei der Heim-EM aus den zehn Quali-Gruppen. Dazu kommt dann noch Deutschland als Gastgeber.

Wer überträgt die EM-Qualifikation live im TV und Stream?

Das Streamingportal DAZN hat sich die Rechte an einer Vielzahl der EM-Qualifikationsspiele, die bekanntlich ohne deutsche Beteiligung ablaufen werden, gesichert. Auch die Final Four der Nations League wird von DAZN übertragen.

Wie funktioniert die EM-Quali über die Nations League?

Drei Plätze bei der EM 2024 werden an Nationen aus der Nations League vergeben. Hierbei werden sich zwölf Teams in den Playoffs der Ligen A, B und C um ein Ticket streiten. Bereits sicher haben ihren Playoff-Platz dabei die zwölf Gruppensieger der genannten Ligen.

Das sind folgende Nationalmannschaften:

Pfad A : Kroatien, Spanien, Italien, Niederlande

: Kroatien, Spanien, Italien, Niederlande Pfad B : Schottland, Israel, Bosnien-Herzegowina, Serbien

: Schottland, Israel, Bosnien-Herzegowina, Serbien Pfad C: Türkei, Griechenland, Kasachstan, Georgien

Sonderfall: Wenn der Sieger der Gruppe A, B oder C der Nations League bereits sicher für die EM qualifiziert ist, rückt die nächstbeste Mannschaft der jeweiligen Liga, die sich nicht qualifiziert hat, in die Play-offs nach. Qualifizieren sich weniger als vier Mannschaften einer der ersten drei Ligen für die Play-offs, geht der erste freie Platz an den Sieger der Liga D.

EM 2024: Wann finden die Play-offs statt?

Die beiden Halbfinal-Partien und das Finale der Playoffs werden vom 21. bis zum 26. März 2024 ausgespielt. Die Partien werden dabei im K.o.-Modus ausgespielt. Daher wird es keine Rückspiele geben.