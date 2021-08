Am Freitagabend, den 06.08.2021, ist Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokal zu Gast bei 1860 München. Dabei reisen die Lilien mit einigen Sorgen zum Pokalspiel beim TSV 1860 an. Die Darmstädter mussten aufgrund von Corona zuletzt auf sieben Spieler verzichten, zum Saisonstart in der 2. Bundesliga gab es zwei Niederlagen. Auf dem Papier enstpannt sich die Lage vor dem Pokalspiel etwas. Bei Braydon Manu, Frank Ronstadt und Patric Pfeiffer lief die 14-tägige Quarantäne an diesem Mittwoch aus. Eine ernsthafte Option wird aber laut Carsten Wehlmann wohl keiner der drei sein: „Sie durften zehn Tage keinen Sport treiben. Sie stehen dann im Training vielleicht wieder auf dem Platz, aber es ist klar, dass sie keinen Leistungsstand haben, wie er sein müsste“.

Gelingt den Löwen aus München dieses Jahr das Weiterkommen?

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen 1860 München und Darmstadt 98 live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

1860 gegen Darmstadt: Anstoß, Datum, Spielort

Der DFB hat die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2021/2022 am Montag termingenau angesetzt. Demnach spielen die Löwen am Freitag, dem 6. August, vor 4158 Fans um 20.45 Uhr im Grünwalder Stadion gegen Darmstadt 98.

Alle Infos im Überblick:

Teams: 1860 München, Darmstadt 98

1860 München, Darmstadt 98 Wettbewerb: DFB Pokal 2021/2022, 1. Hauptrunde

DFB Pokal 2021/2022, 1. Hauptrunde Datum und Uhrzeit: 06.08.2021, 20:45 Uhr

06.08.2021, 20:45 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer: 4158

1860 München gegen Darmstadt 98 live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Pokalspiel der ersten Hauptrunde zwischen 1860 und Darmstadt wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung 1860 München gegen Darmstadt 98 am 06.08.2021 um 20:45 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Alle Infos zu Spielplan und Termine der DFB-Pokal-Saison 2021/22 findet ihr hier:

DFB-Pokal: Wer überträgt das Nachholspiel des FC Bayern München?