Der FC Bayern München muss sich gedulden: Das erste Pflichtspiel der Saison wird aufgrund der Quarantäne-Lage des Bremer SV verschoben. Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal des FC Bayern beim Bremer SV am Freitag, 06.08.2021, kann nicht stattfinden, der Oberligist muss nach mehreren Covid-19-Fällen in Quarantäne.

Anfang der Woche setzte der DFB die Partie ab, nachdem das Bremer Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen gegen den Fünftliga-Klub aus der Hansestadt verhängt hatte.

Wann wird das Nachholspiel sttfinden? Wer überträgt das Spiel? Alle Infos findet ihr hier bei uns.

Bremer SV gegen Bayern München: Anstoß, Nachholspiel, Spielort

Nachdem der Bremer SV nach mehreren Covid-19-Fällen in Quarantäne muss, wurde die Partie gegen den Rekordmeister vom 06. August 2021 verschoben.

DFB-Pokalspiel zwischen Bremer SV und Bayern München neu angesetzt

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Bremer SV und FC Bayern München ist neu terminiert worden. Die Partie findet nach Angaben des DFB am 25. August (20.15 Uhr/Sport 1 und Sky) im Bremer Weserstadion statt.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Bremer SV, FC Bayern München

Bremer SV, FC Bayern München Wettbewerb: DFB Pokal 2021/2022, 1. Hauptrunde

DFB Pokal 2021/2022, 1. Hauptrunde Datum und Uhrzeit: 25. August 2021, 20:15 Uhr

25. August 2021, 20:15 Uhr Spielort: Weserstadion, Bremen

Bremer SV gegen Bayern München live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Nachholspiel zwischen Bremer SV und FC Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky sowie Sport1 gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung des Bremer SV gegen Bayern München:

Free-TV: Sport 1

Sport 1 Pay-TV: Sky

Sky Livestream: SkyTicket, SkyGo, Sport1

Bremer SV gegen Bayern München: Bremer SV in Quarantäne

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach drei Coronafällen beim Oberligisten aus der Hansestadt das Duell „David gegen Goliath“ verschoben. „Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Bremer SV“, teilte der DFB am Dienstag mit. Geschockt aber auch Verständnisvoll reagierte der Fünftligist. „Die Gesundheit unserer sowie der Spieler unseres Gegners stehen an höchster Stelle, sodass wir die Anordnung des Gesundheitsamtes, unsere Mannschaft in Quarantäne zu schicken, als richtig und notwendig betrachten“, sagte Peter Warnecke, der 1. Vorsitzende sowie Hygienebeauftragter des Bremer Klubs.

„Die Spieler sind sehr getroffen und traurig, weil sich alle darauf gefreut haben“, so Warnecke. Das Gesundheitsamt hat aufgrund bestimmter Tatsachen und der Ansteckungsgefahr sicherlich mit Recht gesagt: „Lasst das mit dem Spielen sein“ und mehr oder weniger eine Verfügung erlassen hat.