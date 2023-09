Am 08.10.2023 wird er gewählt: der Landtag. Das Parlament hat verschiedene Aufgaben: Es verabschiedet unter anderem Gesetze, kontrolliert die Regierung und trägt mit seinen Debatten zur politischen Willensbildung bei. Im Freistaat Bayern gilt genau wie auf Bundesebene das Prinzip der Gewaltenteilung. Im Folgenden erfahren Sie genauer, wie der Bayerische Landtag funktioniert.

Der Bayerische Landtag setzt sich aus mindestens 180 Abgeordneten zusammen. Meistens gibt es aber wegen der Überhangmandate mehr Abgeordnete. Diese werden alle fünf Jahre gewählt und bilden dann das Parlament. In dieser Runde werden Gesetzesentwürfe von Abgeordneten, dem Ministerpräsidenten oder eben dem Volk, diskutiert und teilweise beschlossen. Somit bildet der Landtag die Legislative Bayerns, also die gesetzgebende Kraft. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe. Der Landtag entscheidet auch über die Spitze der Regierung in Bayern. Der Ministerpräsident wird vom Landtag gewählt. Dieser schlägt dann Mitglieder für seine Regierung (Minister) vor, welche wiederum der Landtag bestätigen muss. So bildet sich die Staatsregierung Bayerns.