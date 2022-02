Russlands Krieg gegen die Ukraine geht weiter

Beide Staaten bereiten inzwischen Friedensverhandlungen vor

Sind der Einmarsch Russlands und die Bombardierung von Städten Kriegsverbrechen?

Russland hat die Souveränität der Ukraine verletzt, als es in das Nachbarland einmarschiert ist. Seitdem gibt es Berichte, dass die russischen Truppen nicht nur ukrainische Militäreinrichtungen, sondern auch Wohnhäuser, Geschäfte und andere zivile Einrichtungen angegriffen haben. Es seien schon Zivilisten ums Leben gekommen.

Gewalttätige Auseinandersetzungen gibt es jedem Krieg. Doch derartige Angriffe sind grundsätzlich völkerrechtswidrig. Im Völkerrecht ist auch definiert, welche Handlungen Kriegsverbrechen darstellen. Zählt auch der Einmarsch in ein anderes Land dazu?

Was ist das Völkerrecht und welche Gesetze gibt es?

allgemeines Gewaltverbot festgeschrieben. In allen demokratischen Staaten gelten Gesetze, die Gewalt und Unterdrückung anderer verbieten. Im Völkerrecht sind dagegen die Beziehungen zwischen verschiedenen Völkern geregelt. Deshalb basiert es nicht auf nationalen Gesetzen, sondern auf der Charta der Vereinten Nationen . In dem UN-Gründungsvertrag von 1945 ist einfestgeschrieben.

Was sind Kriegsverbrechen?

Es gibt keine einheitliche Definition dazu, was Kriegsverbrechen sind. Häufig werden dazu alle Verbrechen gezählt, die während eines Krieges verübt werden und auch in Friedenszeiten verboten sind. Es existieren mehrere Verordnungen, die den Ablauf eines Krieges regeln wie die Haager Landkriegsordnung (1907) und die Genfer Konventionen (erstes Abkommen 1864).

Demnach gilt nicht jeder Verstoß gegen die Kriegsregeln als Kriegsverbrechen. Das Gleiche gilt für Verbrechen, die während eines Krieges begangen werden, mit diesem aber nicht in Verbindung stehen.

Römischen Statut von 1998 einige Taten als Kriegsverbrechen festgelegt. Dazu zählen Der Internationale Strafgerichtshof hat imvon 1998 einige Taten als Kriegsverbrechen festgelegt. Dazu zählen

vorsätzliche Tötung

Folter und biologische Versuche an Gefangenen

und biologische Versuche an Gefangenen vorsätzliches Verursachen großer Leiden

willkürliches Zerstören von Eigentum

Nötigung , der Armee des Gegners zu dienen

, der Armee des Gegners zu dienen vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen

rechtswidrige Vertreibung oder Überführung oder rechtswidrige Gefangenhaltung

oder Überführung oder rechtswidrige Gefangenhaltung Geiselnahme

vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung

vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte

vorsätzliche Angriffe, die keinen militärischen Vorteil bringen und stattdessen Menschen gefährden und töten

Angriffe auf unverteidigte Städte, Dörfer und zivile Gebäude

Töten oder Verwunden Wehrloser

Plünderung

Angriffe mit giftigen Stoffen und Waffen

Verwendung von Waffen und Methoden, die überflüssige Verletzungen verursachen

Vergewaltigung , Sklaverei und Prostitution

, Sklaverei und Prostitution menschliche Schutzschilde

Aushungern von Zivilpersonen

Trotz Verhandlungen: Krieg in der Ukraine geht weiter

Atommacht Russland versetzte ihre Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Am fünften Tag des Krieges sprechen Russland und die Ukraine erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl den Streitkräften am Montag trotz der Gespräche, die Angriffe gegen den Nachbarn fortzusetzen. Die Hoff nung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf ein Ende der Invasion war gering. Dieversetzte ihre Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft.

Die Gefechte gingen unverändert weiter, beide Seiten reklamierten für sich Erfolge. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Litauen wendet sich an den Internationalen Strafgerichtshof

Litauen will sich wegen des Krieges in der Ukraine an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wenden. Die Regierung in Vilnius beschloss am Montag, eine Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine zu beantragen. Das baltische EU- und Nato-Land werde von seinem Recht auf Grundlage des Römisches Statuts Gebrauch machen und den Ankläger des Weltstrafgerichts anrufen, sagte Justizministerin Evelina Dobrovolska. Die nötigen Unterlagen seien bereits vorbereitet und übergeben.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Russland und dessen Verbündetem Belarus beim Angriff auf die Ukraine. Auch die Frage nach der Verantwortung bestimmter Personen bei der Entscheidungsfindung in den beiden Ländern solle aufgeworfen werden, hieß es. Konkret wurden dabei von Dobrovolska die Namen von Russlands Präsidenten Untersucht werden sollen demnach mögliche Kriegsverbrechen undvon Russland und dessen Verbündetem Belarus beim Angriff auf die Ukraine. Auch die Frage nach der Verantwortung bestimmter Personen bei der Entscheidungsfindung in den beiden Ländern solle aufgeworfen werden, hieß es. Konkret wurden dabei von Dobrovolska die Namen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko genannt.

CDU-Politiker fordert Gerichtsverfahren gegen Wladimir Putin

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadephul (CDU) hat ein Verfahren des Internationalen Strafgerichtshofes gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert. „Dieser Mann muss sich verantworten. Nicht nur vor dem russischen Volk, sondern vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Da gehört er hin“, sagte der Außen- und Verteidigungsexperte am Sonntag in der Aussprache zur Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum russischen Angriff auf die Ukraine im Bundestag in Berlin.

Wadephul warf Putin einen geopolitischen Amoklauf vor. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag ist für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zuständig.