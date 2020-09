Post AG lief der Betrieb in den letzten Tagen nur schleppend. Sowohl Briefe als auch Pakete bleiben zum Teil länger liegen. Vor den nächsten Tarifgesprächen bei der Post an diesem Montag geriet die Zustellung gehörig ins Stocken. Nach Unternehmensangaben waren am Freitag und Samstag mindestens 4300 von rund 140.000 Tarifbeschäftigten im Warnstreik. Zudem streikt die Gewerkschaft Verdi auch allgemein im Öffentlichen Dienst. Kitas und Pflegeeinrichtungen könnten betroffen sein. Gähnende Leere in vielen Briefkästen: Bei der DeutschenAG lief der Betrieb in den letzten Tagen nur schleppend. Sowohl Briefe als auch Pakete bleiben zum Teil länger liegen. Vor den nächsten Tarifgesprächen bei der Post an diesem Montag geriet diegehörig ins Stocken. Nach Unternehmensangaben waren am Freitag und Samstag mindestens 4300 von rund 140.000 Tarifbeschäftigten imund Pflegeeinrichtungen könnten betroffen sein.

Briefporto der Post erst 2019 auf 80 Cent erhöht

Bei der Post drohen in den nächsten Jahren massive Einsparungen. Unter anderem ist im Gespräch, künftig am Montag ganz auf die Briefzustellung zu verzichten, was zu Jobverlusten führen könnte. Dies obwohl das Briefporto erst 2019 auf 80 Cent erhöht wurde. Konkurrierende Briefdienste fordern sogar eine Rücknahme der Anhebung. Angesichts der Nachrichten liegt die Aktie der Deutschen Post AG mit etwa 2 Prozent deutlich im Minus.

Vom aktuellen Warnstreik betroffen sind folgende Bundesländer:

Berlin und Brandenburg (1400 Beschäftigte)

Baden-Württemberg (unter anderem Stuttgart, Fellbach, Erbach, Reutlingen, Pforzheim, Rastatt, Mühlacker, Lörrach, Staufen, Rottweil, Rottenburg, Karlsruhe, Freiburg, Efringen-Kirchen, Korntal-Münchingen, Mannheim, Heidelberg)

Bayern (insbesondere Briefzentren Straubing, Regensburg und Kolbermoor)

Hamburg (360.000 Haushalte)

Hessen (Verzögerungen im ganzen Land)

Niedersachsen und Bremen (Ballungsräume)

Nordrhein-Westfalen (Köln, Düsseldorf und andere)

Rheinland-Pfalz und Saarland (2000 Mitarbeiter)

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen