Die Gewerkschaft Verdi startet am Mittwoch erste Warnstreiks in Ulm-Oberschwaben . Die Streikwelle soll vonerreichen. Das Null-Angebot von Bund und Kommunen in der zweiten Tarifrunde sei „staatlich verordneter Reallohnverlust“ – so die Ansicht der regionalen Verdi-Geschäftsführerin Maria Winkler.