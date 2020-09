Keine weiteren Lockerung der Corona-Regeln, sondern Bußgeld für falsche Personalien

In einer Beschlussvorlage hieß es, dass vorerst keine weiteren Lockerungen zu rechtfertigen seien. Deswegen wolle man in Restaurants jetzt noch härter vorgehen: Wenn dort jemand falsche Personalien angibt, soll ihm ein Corona-Bußgeld von mindestens 50 Euro drohen, so die Pläne Im Übrigen wird das regelmäßige Lüften von Räumen gefördert. Ein Programm zur Umrüstung von Anlagen könnte in den Jahren 2020 und 2021 ein Volumen von 500 Millionen Euro umfassen.