Nach dem Gipfel im Kanzleramt hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann bei einer Regierungserklärung eine rasche Umsetzung der Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern angekündigt.

Im Übrigen setzte Kretschmann auch ein Ultimatum von 10 Tagen. Falls in diesem Zeitraum keine Besserung eintritt, will der Ministerpräsident private Treffen und Feiern auf 5 Personen reduzieren, und zwar in Landkreisen mit einer Corona-Inzidenz über 50.

Obergrenze und „Lockdown light“ für Baden-Württemberg?

„Lockdown light" gleichkommen, zumal auch weitere drastische Einschränkungen für die Gastronomie im Raum stehen. Ähnliche Kontaktsperren hatte es in Baden-Württemberg bereits beim Corona-Lockdown im Frühjahr gegeben. Experten hatten seinerzeit bereits darauf hingewiesen, dass das Corona-Problem mit einem Lockdown im chinesischen Stil nicht gelöst, sondern nur verschoben werden könne. Der Aufschub solle zur Vorbereitung der Gesundheitssysteme und zur Entwicklung von Behandlungsmethoden genutzt werden, hatte es damals geheißen. Urteil zum Beherbergungsverbot in BW Gericht kippt Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg Berlin Angesichts flächendeckend steigender Infektionszahlen in Baden-Württemberg könnte dies einem