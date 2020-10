Am Montag ist es soweit: Dann beginnt in der Bundesrepublik der begrenzte Lockdown. Was die Beschlüsse von Bund und Ländern für Wirtschaft, Krankenhäuser, Schulen, Verbraucher und Kirchen bedeuten – Antworten auf die wichtigsten Fragen.Wie schnell fließen die Hilfen?Bund und Länder haben ang...