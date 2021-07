Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte zwei Hauptanliegen, bevor er dem Innenausschuss des Bundestags Rede und Antwort stand. Erstens: In Friedenszeiten müssen die Bundesländer weiterhin für den Katastrophenschutz zuständig sein, daran will der CSU-Politiker nicht rütteln. Dass die Bundesrepublik die beste Demokratie in der deutschen Geschichte sei, habe viel mit ihrer föderalen Struktur zu tun, sagte Seehofer. „Außerdem gibt es keine ...