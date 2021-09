Die Union hat bei der Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt

Der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll zunächst nur für sechs Monate und nicht wie üblich für ein Jahr gewählt werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung der Fraktion. Mit diesem Kompromiss soll der Streit um den Fraktionsvorsitz entschärft werden. Bislang gebe es nur einen Bewerber, nämlich den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU), sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Brinkhaus betonte, er sei sehr an einem „harmonischen Start“ interessiert.

Vor der konstituierenden Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion dringt die CSU darauf, am Dienstag einen Fraktionsvorsitzenden zu wählen. „Wir wollen eine Entscheidung über die Führung der gemeinsamen Fraktion“, sagte Dobrindt. Nach einer schweren Wahlniederlage dürfe es keine „Folgefehler“ geben. Ein solcher Fehler wäre es, „Personalentscheidungen, die notwendig sind, jetzt zu verschieben“.

Fraktionsvorsitz von Union: CSU drängt auf Wahl eines Vorsitzenden

Offen blieb aber, ob es in der Fraktionssitzung auch zu einer Kampfabstimmung kommen könnte. Offiziell will bislang nur der derzeitige Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zur Wahl antreten. Im Vorfeld der Sitzung war aber unter anderem spekuliert worden, ob er vorerst nur kommissarisch im Amt bleiben könnte. CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet wollte sich in dieser Frage nicht festlegen.

Dobrindt sagte dazu, die CSU werde "unter keinen Umständen einen Fraktionsvorsitzenden für vier oder sechs Wochen wählen". Es brauche jetzt "Arbeitsfähigkeit und Ordnung" und dafür müsse es auch die Perspektive geben, die Fraktion langfrisitig zu führen. Dies heiße aber nicht, dass nicht von den Zeiten "in bestimmten Maß" abgewichen werden könne.

Abstimmung über Fraktionsvorsitz ist laut Söder „knifflige und schwierige Aufgabe“

Normalerweise wird der Unions-Fraktionsvorsitzende nach der Wahl für ein Jahr gewählt. Dobrindt bestätigte, dass ihm bislang nur die Kandidatur von Brinkhaus bekannt sei.

CSU-Chef Markus Söder sagte, dass über den Fraktionsvorsitz unter anderem noch Gespräche mit Laschet liefen. Es sei eine "sehr knifflige und schwierige Aufgabe". Wenn es keinen Konsens gebe, sei es "auch kein Beinbruch".

Fraktionssitzung der Union: Wer ist dabei?

Laschet sagte am Nachmittag vor einer Sitzung der NRW-Landesgruppe im Bundestag auf die Frage, wie ein Kompromiss aussehen könnte: „Warten Sie ab.“ Es dauere nicht mehr lang. Natürlich werde es eine Wahl geben, sagte er mit Blick auf den Fraktionsvorsitz. An der Sitzung nahmen neben Laschet unter anderen auch Brinkhaus, Spahn, Röttgen und Merz teil.

Nach dpa-Informationen haben Söder und Laschet im Lauf des Tages bereits mehrfach zum Thema telefoniert. Aus Unionskreisen hieß es zudem, man sei weiterhin zu Gesprächen mit FDP und Grünen zu einem möglichen Jamaika-Bündnis bereit. Von der FDP und den Grünen gebe es entsprechende Signale für eine Gesprächsbereitschaft.

Söder vor Fraktionssitzung: Scholz hat „beste Chancen, Kanzler zu werden“

Söder machte am Dienstag klar: „Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz – eindeutig“, sagte CSU-Chef Söder auf einer Pressekonferenz. Und weiter sagte er in Richtung Laschets: „Man muss diese Lage annehmen, auch innerlich annehmen.“ Söder machte zudem deutlich, dass die Union nach der Wahlniederlage nun „Stabilität und Ordnung“ in ihre Prozessstrukturen bringen müsse, um überhaupt gesprächsbereit zu sein.

Söder gratuliert Scholz zum Wahlsieg

Der CSU-Chef gratulierte Olaf Scholz zudem zum Wahlsieg: „Es gilt festzuhalten, dass das am Sonntag eine schwere Niederlage war. Deswegen ist es wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, weil das bisher kaum erfolgt ist, dass ich Olaf Scholz gratuliere, und zwar dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat.“

Aus dem Wahlergebnis lasse sich „nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren“. Söder: „Die gesellschaftliche Erwartungshaltung muss ein Maßstab sein.“ Die SPD sei zunächst am Zug.