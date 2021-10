Dass die Grünen in den vergangenen 16 Jahren mitregiert haben, konnte man beim Klimapaket sehen. Die Große Koalition wollte den CO 2 -Preis in diesem Jahr eigentlich auf 10 Euro die Tonne erhöhen. Den Grünen war das zu wenig, sie machten ihre Zustimmung im Bundesrat davon abhängig, dass die Steue...