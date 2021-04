Freund, Feind, Parteifreund – keine Partei füllt diese sarkastische Steigerungsformel von Konrad Adenauer so mit Leben wie die AfD. Auf dem Parteitag in Dresden demonstrierte die größte Oppositionspartei im Bundestag ungewohnte Einigkeit, vor allem in personellen Fragen. Also Friede, Freude, Ei...