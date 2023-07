Die britische Regierung plant die Vergabe von hunderten neuen Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee, um die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Premierminister Rishi Sunak betont die Notwendigkeit von bezahlbarer und umweltfreundlicher Energie, während das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 weiterhin angestrebt wird. Kritik hagelt es von Umweltorganisationen.

Energieversorgung im Fokus – Großbritannien baut heimische Öl- und Gasproduktion aus

Die britische Regierung plant die Vergabe von mehreren hundert neuen Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen, insbesondere in der Nordsee, um die Energiesicherheit des Landes zu stärken. Premierminister Rishi Sunak betonte am Montag die Bedeutung von "günstiger und sauberer Energie" für private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien. Dennoch bekräftigte er das Ziel des Landes, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Die Entscheidung zur Förderung neuer Öl- und Gasressourcen ist eine Maßnahme, um den rasanten Rückgang der heimischen Öl- und Gasproduktion zu bremsen. Premierminister Sunak betonte die Notwendigkeit, die Energiesicherheit angesichts geopolitischer Entwicklungen zu stärken, wie beispielsweise den Einfluss Russlands auf den internationalen Energiemarkt. Er wies darauf hin, dass fossile Brennstoffe auch weiterhin eine Rolle im Energiemix spielen müssen, während das Land auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeitet.

Die North Sea Transition Authority (NSTA), zuständig für den Übergang in der Nordsee, bestätigte Pläne für zwei weitere Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Diese Maßnahmen sollen die CO₂-Bilanz der heimischen Erdgasproduktion verbessern. Die NSTA betonte, dass die CO₂-Bilanz der heimischen Erdgasproduktion nur ein Viertel der von Flüssigerdgasimporten beträgt. Durch den Ausbau von CO2-Abscheidungsanlagen sollen bis 2030 bis zu 50.000 Arbeitsplätze gesichert werden.

Widerstand von Umweltorganisationen - Klimaneutralität und Energiesicherheit im Spannungsfeld

Trotz der geplanten Maßnahmen der Regierung zur Stärkung der Energiesicherheit und zur CO₂-Reduktion gibt es auch Kritik von Umweltorganisationen. Der WWF, National Trust und Greenpeace haben bereits Widerstand gegen die Pläne Sunaks angekündigt. Sie fordern stattdessen mehr Mut und Führungskraft bei der Umsetzung nachhaltiger Energiekonzepte. Die Spannung zwischen dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und der Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung stellt die Regierung vor Herausforderungen.

Eine Mehrheit der Briten (65 Prozent) zeigt sich besorgt über die Folgen des Klimawandels, doch persönliche Einschränkungen werden von den meisten abgelehnt. Klimaexperten warnen vor zunehmenden Extremwetterereignissen, und der britische Wetterdienst prognostiziert, dass die Temperaturen des vergangenen Sommers von bis zu 40 Grad Celsius am Ende dieses Jahrhunderts als "kühl" gelten könnten.

(Mit Material von AFP)