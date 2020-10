Der ZDF-Fernsehgarten geht bald in die Winterpause

Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel bereitet sich schon mal auf die Zeit zuhause vor und postet ein Bild von sich und ihrem Hund Carter auf Instagram

Am Sonntag, 4. Oktober, aber ist sie noch einmal im Fernsehgarten zu sehen

„ZDF Fernsehgarten“ zum großen Finale dieser - ohne Zuschauer statt, Am Sonntag lädt derzum großen Finale dieser - coronabedingt - auch fernsehtechnisch betrachtet merkwürdigen Saison. Viele Sendungen fandenstatt, eine Folge fiel sogar komplett aus

ZDF-Fernsehgarten Moderatorin Andrea Kiewel präsentiert wie immer Musik und Gäste auf dem Mainzer Lerchenberg. Der Blick geht auf sportliche Talente, Rekorde, schräge Back-Aktionen und 30 Jahre Wiedervereinigung.

ZDF Fernsehgarten heute, am 4. Oktober: die Gäste, die Sendezeit

Die Gäste

Söhne Mannheims,

David Garrett,

Mandy Capristo,

Dirk Michaelis,

Keimzeit,

Chima,

Cat Ballou

Die Sendezeit

Beginn: 11.50 Uhr

Sender: ZDF

ZDF Fernsehgarten: Andrea Kiewel postet Foto von sich und Hund Carter auf Instagram

Der Sommer hat sich schon verabschiedet, draußen wird es immer kälter und drinnen dafür umso gemütlicher. Hat sich wohl auch Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel gedacht und auf dem Instagram-Kanal des Fernsehgartens ein Bild von sich und ihrem Hund Carter gepostet.

„Kiwi und Carter freuen sich schon auf den Feierabend“, ist unter dem Bild zu lesen, das eine etwas zerzauste „Kiwi“ zeigt sowie Carter, der süß und etwas treudoof in die Kamera guckt. Weiter schreibt die Moderatorin: „Nach einer großen Gassi-Runde wird heute nur noch auf der Couch gekuschelt.“ Und abschließend will sie von den Fans wissen: „Worauf freut Ihr Euch heute Abend am meisten?“

Unter dem Namen senior_carter hat Kiewels Hund übrigens einen eigenen Instagram-Account mit immerhin 295 Abonnenten. Sein Profil - laut seinem Profil:

Influencer

Model

Actor

Singer

Cat Hunter

Fernsehgarten: Andrea Kiewel nimmt mit Insta-Foto Abschied von der Staffel

In einem weiteren Post hatte Andrea Kiewel, die keinen eigenen Instagram-Account hat, bereits Abschied von der aktuellen Staffel genommen. „Noch ein letztes Mal für die Proben am Freitag bereit machen“, schrieb sie unter einem Selfie, das sie stehend mit offenen Haaren zeigt.

Der ZDF Fernsehgarten im Corona-Jahr

Der „ZDF-Fernsehgarten“ am Mainzer Lerchenberg musste im Corona-Jahr lange Zeit ohne Publikum auf dem Freigelände über die Bühne gehen - erst im August sollte unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wieder eine sehr geringe Anzahl an Gästen live im ZDF-Fernsehgarten vor Ort sein“, hatte der Sender Ende Juli / Anfang August mitgeteilt. Die Tickets wurden über ein Losverfahren vergeben.

Den „Fernsehgarten“ als Show gibt es seit 1986. Andrea Kiewel, 55, moderiert die Open-Air-Show schon im 20. Jahr.