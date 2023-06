Eine aktuelle Studie des Öko-Instituts im Auftrag des WWF Deutschland beleuchtet die CO₂-Emissionen in Deutschland. Laut dem Bericht sind die 30 CO₂-intensivsten Industrieanlagen des Landes für fast ein Drittel der Industrieemissionen und acht Prozent der gesamten Emissionen Deutschlands verantwortlich. Insbesondere die Eisen- und Stahlerzeugung sowie die Zement- und Chemieindustrie stehen im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Die Studie verdeutlicht die dringende Notwendigkeit einer beschleunigten Transformation der Industrie, um die Klimaziele zu erreichen.

Kritik an kostenlosen CO₂-Zertifikaten

Die kostenlose Vergabe von CO₂-Zertifikaten an bestimmte Industriezweige wird von Umweltschützern heftig kritisiert. Die Vergabe solcher Zertifikate habe zu einer Abschwächung des CO₂-Preissignals geführt und den Anreiz für Unternehmen verringert, auf klimafreundliche Verfahren und Technologien umzustellen. Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland, betont, dass die Transformation der Industrie eine der wichtigsten Aufgaben für Politik und Wirtschaft sei und bislang nicht ausreichend angegangen wurde. Die Forderung nach einer umfassenden Industriestrategie wird immer lauter, um Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen und die gesamte deutsche Industrie zu einem schnelleren Umstieg auf klimafreundliche Prozesse und Rohstoffnutzung zu bewegen. Das sind die Kosten des Klimawandels.

Eisen- und Stahlerzeugung Spitzenreiter

Die Studie verdeutlicht, dass die Eisen- und Stahlerzeugung einen erheblichen Anteil an den industriellen Treibhausgasemissionen in Deutschland hat. Die ersten 13 Plätze der "Dirty Thirty" werden von Anlagen dieser Branche belegt, wobei ein Hüttenwerk von ThyssenKrupp in Duisburg die Spitzenposition einnimmt. Es wird jedoch betont, dass auch die Zement- und Chemieindustrie erheblich zur CO₂-Belastung beitragen. Die Emissionen des Industriesektors seien seit der Einführung des europäischen Emissionshandels nahezu konstant geblieben. Um diese Situation zu verbessern, werden regulatorische Leitlinien und Förderungen für die Dekarbonisierung der Industrie gefordert. Des Weiteren solle die Vergabe staatlicher Subventionen an konkrete Gegenleistungen geknüpft werden. Die öffentliche Hand müsse mit gutem Beispiel vorangehen und beispielsweise bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge den Fokus auf nachhaltige und klimafreundliche Lösungen legen. Investitionen in emissionsarme Technologien und Infrastrukturen könnten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Industrieemissionen leisten. Zusätzlich sollten laut dem Bericht Anreize für Unternehmen geschaffen werden, um in energieeffiziente Prozesse zu investieren und auf erneuerbare Energien umzusteigen.

(Mit Material von AFP und dpa)