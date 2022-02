Wladimir Putin: Der russische Präsident ist für viele ein Rätsel. Der starke Mann von Russland führt seit 1999 die Geschicke seines Landes, zuerst als Ministerpräsident und seit 2000 auch als Präsident des Landes. Über Putin ist privat manches bekannt – vieles wird aber nur vermutet. Das, was bekannt ist, wird entweder nur geschätzt oder ist nur durch seine Autobiografie bekannt. So sagt man etwa, dass Putin einer der reichsten Männer in Europa sein könnte.

Mit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 fragen sich viele: Was will Putin? Was ist über diesem Mann bekannt, der von vielen in Europa für verrückt gehalten wird? In diesem Porträt sollen einige dieser Fragen beantwortet werden.

Steckbrief Wladimir Putin: Alter, Vermögen, Herkunft, KGB

Alle Fakten zu Wladimir Putin auf einen Blick:

Name : Wladimir Wladimirowitsch Putin

: Wladimir Wladimirowitsch Putin Geburtstag : 07.10.1952

: 07.10.1952 Alter : 69

: 69 Geburtsort : Leningrad (heute Sankt Petersburg) in der ehemaligen Sowjetunion

: Leningrad (heute Sankt Petersburg) in der ehemaligen Sowjetunion Wohnort : Moskau, Russland

: Moskau, Russland Eltern : Wladimir Spiridonowitsch Putin, Maria Iwanowna Schelomowa (beide verstorben)

: Wladimir Spiridonowitsch Putin, Maria Iwanowna Schelomowa (beide verstorben) Geschwister : zwei Brüder, beide im Kindesalter verstorben

: zwei Brüder, beide im Kindesalter verstorben Ehe : Ljudmila Schkrebnewa (bis 2013)

: Ljudmila Schkrebnewa (bis 2013) Kinder : zwei Töchter: Maria und Jekatarina

: zwei Töchter: Maria und Jekatarina Beruf : Präsident von Russland (seit 2000), zuvor Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB

: Präsident von Russland (seit 2000), zuvor Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB Vermögen: 40 Milliarden US-Dollar (geschätzt - keine offizielle Bestätigung)

Putin und Ukraine: Warum greift Putin die Ukraine an?

Ukraine angegriffen. Zuvor hat Putin den Angriff in einer Fernsehansprache angekündigt und damit begründet, dass die Ukraine „demilitarisiert“ werden müssen. „Die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln. Die Genozid“ an russischen Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine gesprochen. Am 24. Februar 2022 hat Russland die. Zuvor hat Putin den Angriff in einer Fernsehansprache angekündigt und damit begründet, dass die Ukraine „“ werden müssen. „Die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten“, so Putin. Russland müsse „diejenigen vor Gericht bringen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich russischer Bürger, begangen haben.“ Zuvor hatte Putin von einem „“ an russischen Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine gesprochen.

Das Auswärtige Amt in Deutschland hält die russischen Genozid-Vorwürfe gegen die Ukraine für abwegig. Nichts weise darauf hin, dass es in der ostukrainischen Region Donbass ein Völkermord gebe oder gegeben habe.

Seit wann ist Putin in Russland an der Macht?

Wladimir Putin war Ende der 1990er Jahre der Direktor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. 1999 wurde er vom russischen Präsidenten Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten ernannt. Jelzin legte am 31. Dezember 1999 sein Amt nieder, weshalb Putin kommissarisch die Geschäfte übernahm, bis es am 26. März 2000 Präsidentschaftswahlen gab. Diese gewann Putin mit 52,9 Prozent der Stimmen. Seitdem wurde Putin bei vier Präsidentschaftswahlen wiedergewählt, wobei Wahlbeobachter bei den Wahlen 2018 Ungereimtheiten und Manipulationsversuche feststellten. Seit Jahren unterdrückt Präsident Putin alle politischen Gegner, zuletzt der Oppositionsführer Alexei Nawalny, der aktuell in einem Straflager inhaftiert ist.

Wladimir Putin: Sowjetunion, DDR und Rolle beim KGB

Wladimir Putin spricht fließend Deutsch, unter anderem weil er mehrere Jahre in der DDR in Dresden gelebt hat. Von 1985 bis zum Mauerfall 1989 war Putin als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB in Dresden und besaß auch einen Ausweis des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi). Ob er tatsächlich Agent bei der Stasi war, ist ungeklärt – er hat aber in Dresden die Rekrutierung von Personal übernommen.

Nach dem Mauerfall kehrte Putin zurück in die Sowjetunion. In Sankt Petersburg wurde er Vizebürgermeister, was den Beginn seiner politischen Karriere einläutete.

Putin privat: Frau, Töchter und Vermögen

Putin war bis 2013 mit Ljudmila Schkrebnewa, einer Deutschlehrerin, verheiratet. Die Trennung des Paares wurde 2014 öffentlich gemacht. Putin begründete die Trennung damit, dass das Amt des Präsidenten viel Zeit in Anspruch nehme und dass seine Frau damit nicht klarkomme. Ljudmila Schkrebnewa heiratete 2014 erneut. Wladimir Putin hat aus seiner Ehe zwei Töchter, Maria und Jekaterina. Das Privatleben von Putin und seiner Familie wird allgemein von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Über das tatsächliche Vermögen von Wladimir Putin ist wenig offiziell bekannt. Geschätzt wird, dass der Präsident über ein Vermögen von rund 40 Milliarden US-Dollar verfügt, ein Großteil davon soll sich in Aktien befinden. Selbst hat Putin ein Jahreseinkommen von umgerechnet 142.500 Euro deklariert. Experten fällt die Einschätzung des tatsächlichen Vermögens schwer, da nicht klar ist, welches Vermögen ihm gehört und über welches Vermögen er „nur“ Kontrolle hat. Es gilt als sicher, dass Wladimir Putin aber der reichste Russe der Welt ist.