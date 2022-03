Europas dienstältester Außenminister, hat also mehr als genug Erfahrung in der Weltpolitik. Doch seit Russland Ende Februar 2022 Staatspleite steht. Sergej Lawrow ist, hat also mehr als genug Erfahrung in der Weltpolitik. Doch seit Russland Ende Februar 2022 in der Ukraine einen Krieg gegen das Nachbarland begann , müssen Lawrow und Russlands Präsident Wladimir Putin mit scharfen Sanktionen zurechtkommen. Es mehren sich die Berichte, dass Russland kurz vor dersteht.

Internetnutzer interessiert außer Lawrows Rolle im Ukraine-Krieg auch sein Privatleben. Wer ist seine Ehefrau und was ist über Lawrows Familie bekannt? Und wie groß ist sein Vermögen. Das lest ihr hier, im Porträt über Sergej Lawrow.

Tochter, Familie, Ehefrau, Größe – Sergej Lawrow im Steckbrief

Name: Sergej Wiktorowitsch Lawrow

Geburtstag: 21.03.1950

Alter : 71

: 71 Geburtsort: Moskau

Beruf: Außenminister von Russland

Ehefrau : Maria Lawrowa

: Maria Lawrowa Tochter: Ekaterina Lawrowa

Größe : 1,88 Meter

: 1,88 Meter Instagram: s.v.lavrov

Die Karriere von Sergej Lawrow: Vom UN-Diplomat zum Außenminister

Sergej Lawrow trat direkt nachdem er das Studium der Internationalen Beziehungen abgeschlossen hatte in den diplomatischen Dienst ein: 1972, mit gerade einmal 22 Jahren, begann er in der sowjetischen Botschaft in Sri Lanka. Ab 1976 arbeitete er im Sowjetischen Außenministerium.

Fünf Jahre später wurde Lawrow als Vertreter der Sowjetunion zu den Vereinten Nationen (UN) entsandt . 1988 kehrte er nach Moskau zurück. Schon vier Jahre später, die Sowjetunion war inzwischen aufgelöst worden, wurde Lawrow zum stellvertretenden Außenminister ernannt. Doch schon 1994 wechselte er wieder zur UN, diesmal als Botschafter und Vertreter Russlands im UN-Sicherheitsrat

eingefroren. Lawrow behielt diesen Posten bis 2004, dann ernannte ihn Präsident Wladimir Putin zum russischen Außenminister. Im Februar 2022, nachdem Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, wurden Lawrows Vermögen in der gesamten EU, in den USA sowie in Großbritannien und Kanada

Wer ist Sergej Lawrows Ehefrau

Sergej Lawrow ist nach Angaben des Russischen Außenministeriums mit Maria Lawrowa verheiratet. Laut verschiedener Medienberichte haben sie eine Tochter, die Ekaterina Lawrowa heißt und 1982 geboren wurde.

Es gibt außerdem Berichte, dass Lawrow eine Affäre mit Swetlana Poljakowa haben und Vater einer unehelichen Tochter sein soll. Das wurde aber nicht offiziell bestätigt. Die Tochter soll die in England lebende Polina Kowalewa (26) sein. Das wurde bekannt, weil die britische Regierung ihre mehr als fünf Millionen Euro teure Wohnung in London beschlagnahmen will.

Das ist über das Vermögen von Sergej Lawrow bekannt

Wie viel Geld Sergej Lawrow besitzt, ist nicht bekannt. Als Außenminister gehört er auf jeden Fall der russischen Oberschicht an. Doch wegen des Ukraine-Kriegs wird sich sein Vermögen wohl bald verringern. Denn viele Länder haben Lawrows Geld auf ausländischen Konten eingefroren.