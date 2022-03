Die Vereinten Nationen (UN = englische Abkürzung für United Nations) wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 gegründet. Oberstes Ziel der zwischenstaatlichen Organisation ist die Sicherung des Weltfriedens.

Zentrale politische Organe der Vereinten Nationen sind der UN-Sicherheitsrat, die UN-Generalversammlung und der UN-Generalsekretär.

Die UN-Generalversammlung ist die Vollversammlung aller. Fast alle Länder der Welt sind also vertreten, in der Generalversammlung sind ihre Stimmen gleichwertig. Die Versammlung kann sogenannteverabschieden. Zum Beispiel wurde der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit deutlicher Mehrheit verurteilt. Politische Entscheidungen kann die Generalversammlung allerdings nicht treffen.

Das kann nur der UN-Sichereitsrat. Ihm gehören dauerhaft die fünf wichtigstenUSA,, China, Großbritannien und Frankreich an, dazu zehn weitere Staaten als nicht-ständige Mitglieder für jeweils zwei Jahre. Die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats sind für die Mitgliedsstaaten bindend, die Atommächte können allerdings jeden einzelnen Beschluss blockieren, indem sie eineinlegen. So blockiert Russlands Vertreter eine Resolution, in der das Ende des Krieges in der Ukraine gefordert wird.