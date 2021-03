Wann ist eigentlich Winteranfang? Diese Frage kann immer mit zwei Daten beantwortet werden. Denn neben dem meteorologischen Winterbeginn gibt es auch den astronomischen bzw. kalendarischen Winteranfang.

Wir nennen euch hier das jeweilige Datum zum Winterbeginn inklusive Uhrzeit und erklären, wieso es zwei Starts gibt.

Winteranfang 2021 kalendarisch in Deutschland

Auf der Nordhalbkugel, also auch in Deutschland, beginnt der astronomische bzw. kalendarische Winter immer am kürzesten Tag des Jahres. Das ist meist der 21. oder 22. Dezember. 2021 fällt dieser auf Dienstag, den 21. Dezember um 16:58 Uhr (MEZ). Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne genau senkrecht über dem südlichen Wendekreis. Laut astronomischer Definition beginnt ab diesem Zeitpunkt auf der Nordhalbkugel der Erde der Winter.

Meteorologischer Winteranfang 2021

Genau wie beim Frühlings-, Sommer- und Herbstanfang gibt es auch für den Winter eine Spanne von drei Monaten. Meteorologisch bzw. klimatologisch beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag eines Monats.

Für Meteorologen beginnt der Winter daher immer am 1. Dezember und geht bis Ende Februar. Meteorologisch ist der Winteranfang also immer an einem anderen Datum als kalendarisch.

Wintersonnenwende: Wann werden die Tage wieder länger?

Den kürzesten Tag des Jahres bezeichnet man auch als Wintersonnenwende. Dieser fällt in Deutschland, sowie auf der ganzen Nordhalbkugel, immer auf den 21. oder 22. Dezember. Im ganzen Jahr steht die Sonne nicht so flach über dem Horizont wie an diesem Tag. Dann haben wir auch den kürzesten Tag bzw. die längste Nacht des Jahres. Je nördlicher man sich befindet, umso kürzer ist der Tag. Beispielsweise beträgt der Unterschied zwischen München und Hamburg fast eine Stunde.

Die längeren Tage machen sich jedoch zuerst nur nachmittags bemerkbar. Da die Erde nicht auf einer kreisrunden Bahn um die Sonne läuft, sondern auf einer elliptischen Umlaufbahn, geht die Sonne bis Anfang Januar tatsächlich etwas später auf. Dennoch geht sie am Nachmittag später unter.

