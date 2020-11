Paketdienste in etwa so wie Rekordgeschäft rechnen, sollten die Kunden aber vorsichtshalber etwas mehr Zeit einkalkulieren, damit wenigstens die Geschenke rechtzeitig bei Eltern und Großeltern ankommen, falls man diese nicht normal besuchen kann. Corona und Advent, das ist für Post undin etwa so wie Weihnachten und Ostern zusammen. Davon abgesehen, dass Firmen wie DHL wegen der Pandemie in diesem Jahr mit einem nie gesehenenrechnen, sollten die Kunden aber vorsichtshalber etwas mehr Zeit einkalkulieren, damit wenigstens die Geschenke rechtzeitig bei Eltern undankommen, falls man diese nicht normal besuchen kann.

Pakete ins Ausland schon im November verschicken

Sendungen ins Ausland sind besonders heikel. Richtung USA sind laut DHL allein für den normalen Transportweg per Schiff etwa 30 Tage einzukalkulieren. Die Zustellung ist darin noch gar nicht enthalten. Luftfracht ist etwa 8 Tage unterwegs, kostet je nach Gewicht aber auch etwa 16 bis 90 Euro Zuschlag pro Paket. Auch bei der Bestellung von Delikatessen aus Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich dauert es in der Regel etwa genauso lang. Wer Gaben in solche Regionen verschicken will, sollte 2020 ebenfalls mehr Zeit einkalkulieren, da die Post zum Teil überlastet ist und mit Personalausfällen zu kämpfen hat. Pakete nach Russland, Asien, Afrika oder Südamerika sollten bereits Mitte November auf dem Weg sein, wenn man keine horrenden Premium-Zuschläge zahlen will.

Deadlines für Weihnachtspakete bei DHL

regulär Samstag, 19. Dezember, 12 Uhr

Nachbarländer: 14. Dezember

andere EU-Länder: 10. Dezember

außerhalb Europas: allerspätestens 30. November, besser früher.

Deadlines für Weihnachtspäckchen bei Hermes

innerdeutsch: 21. Dezember

EU-Ausland: 15. Dezember

Hermes beliefert aber längst nicht alle Länder

Deadlines für Weihnachtspakete bei GLS

innerdeutsch: 22. Dezember

EU-Länder: 21. Dezember

sehr knapp bemessene Fristen nach offiziellen Firmenangaben, die in der Praxis eng werden könnten

Deadlines für Weihnachtsgeschenke über DPD

innerdeutsch: 22. Dezember (knapp bemessen)

DPD-Express-Option: 23. Dezember, 12 Uhr

Deadlines für UPS-Sendungen

noch keine Frist genannt, aber normalerweise bis 21. Dezember