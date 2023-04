Semestergebühren, Fahrtkosten, Miete - Studierende müssen jedes Semester einiges an Geld ausgeben, um ihr Studium zu finanzieren. Viele der anfallenden Kosten können Studenten und Studentinnen allerdings von der Steuer absetzen. Eine Steuererklärung lohnt sich für Studierende also auf jeden Fall. Was genau kann man während des Studiums von der Steuer absetzen? Und wie macht man während des Studiums eine Steuererklärung?

Steuererklärung im Studium: Erst- oder Zweitstudium?

Genauso wie „normale“ Arbeitnehmer können auch Studenten Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen bei der Steuererklärung angeben und geltend machen. Die Höhe der Kosten, die Studierende im Rahmen einer Steuererklärung abrechnen können, ist davon abhängig, ob es sich um ein Erst- oder Zweitstudium handelt. Kosten, die während des Erststudiums entstehen, können Studierende im Rahmen ihres Erststudiums als „Sonderausgaben“ und während ihres Zweitstudiums (z. B. zweiter Bachelor oder aufbauendes Master-Studium) als „Werbungskosten“ geltend machen. Für das Erststudium können Studienkosten in Höhe von maximal 6000 Euro pro Steuerjahr geltend gemacht werden. Handelt es sich um ein Zweitstudium, können die tatsächlich entstandenen Kosten in voller Höhe geltend gemacht werden.

Was können Studierende von der Steuer absetzen?

Diese Ausgaben können in der Steuererklärung angegeben werden:

Studiengebühren oder Semestergebühren

Immatrikulations-, Zulassungs- und Prüfungsgebühren

Beiträge für das Studentenwerk oder Alumni-Beiträge

Fahrtkosten (z.B. von der Wohnung zur Uni oder zu Lerngruppen)

Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Laptop)

Arbeitszimmer

Kosten für die doppelte Haushaltsführung

Zinsen für Ausbildungsdarlehen, Stipendien oder BAföG

Kosten für Auslandssemester oder Auslandspraktika, Exkursionen, Studienreisen

Kosten für Lehrgänge, Sprachtests und Zusatzqualifikationen

Kontoführungsgebühren (16 € pauschal pro Jahr)

Bewerbungskosten (pauschal 8,50 € für Bewerbungen mit Bewerbungsmappe bzw. 2,50 € für Bewerbungen ohne Mappe).

Wie macht man als Student eine Steuererklärung?

Am einfachsten können Studierende ihre Steuererklärung über eine Steuersoftware machen oder online mit ELSTER , dem kostenlosen Steuerprogramm von Bund und Ländern. Über ELSTER können alle relevanten Daten direkt am PC ausgefüllt werden. Abschließend übermittelt das Programm die Daten direkt an das zuständige Finanzamt.

Welche Unterlagen braucht man für die Steuererklärung?

Neben allgemeinen Unterlagen wie Personalausweis und Steuer-ID, sollten Studierende folgende Unterlagen vorliegen haben, um eine Steuererklärung vollständig anfertigen zu können:

Einkommen

Einkommensteuerbescheid des vorherigen Jahres oder Vorauszahlungsbescheid

Kontoauszüge des jeweiligen Steuerjahres

Einkommensnachweise

Werbungskosten

Nachweise über entstandene Fahrtkosten

Belege für die Anschaffung von Arbeitsmitteln oder Berufsbekleidung

Nachweis über die Ausgaben für ein Arbeitszimmer

Nachweis über die Kosten für den Umzug an den Studienort (Zweitwohnsitz)

Nachweis über Reisekosten

Belege für Bewerbungskosten

Kosten für die Nutzung einer Steuersoftware, Steuerberatungskosten, Beiträge für einen Lohnsteuerhilfeverein

Sonderausgaben

Spenden

Bescheinigung über private Altersvorsorge

Versorgungsaufwendungen für Versicherungen

Außergewöhnliche Belastungen