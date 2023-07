In Europa kämpfen zurzeit viele Mittelmeerländer gegen die Flammen. Doch auch in Nordafrika brennen die Wälder. In Algerien haben die Brände bereits viele Menschenleben gefordert, auch Tunesien kämpft mit Bränden und einer Hitzewelle.

Wo brennt es in Algerien aktuell?

Die Brände, die am Montag wüteten, haben besonders in der algerischen Region Beni Ksila östlich der Hauptstadt Algier große Zerstörung angerichtet.

Etwa 8000 Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Trotz ihres engagierten Einsatzes breiteten sich die Brände aufgrund starker Winde auch auf andere Gebiete des Landes aus. Glücklicherweise konnten rund 1500 Menschen aus gefährdeten Dörfern in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuer in Algerien konnten von der Feuerwehr mittlerweile gelöscht werden.

34 Tote nach Bränden in Algerien

Bei den Waldbränden in Algerien hat es 34 Todesopfer gegeben. Das algerische Innenministerium teilte am späten Montagabend mit, dass unter den Verstorbenen 24 Zivilisten und 10 Angehörige des Militärs sind.

Tunesien kämpft mit Bränden und Hitzewelle

Am Montag wurde auch das benachbarte Tunesien von Bränden und einer verheerenden Hitzewelle heimgesucht, die weite Teile des Landes erfasste. Die Hauptstadt Tunis verzeichnete eine extreme Temperatur von 48 Grad Celsius.

In Wäldern nahe der algerischen Grenze kämpften mutige Feuerwehrleute unermüdlich gegen die Brände, die bereits seit mehreren Tagen wüteten. Laut Berichten der Medien wurden etwa 2500 Menschen in Sicherheit gebracht, um sie vor den gefährlichen Flammen zu schützen.

Die extreme Hitze führte zu mehreren Hitzschlägen, und zahlreiche Betroffene mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden, um medizinische Hilfe zu erhalten.

Schwere Waldbrände am Mittelmeer: Welche Länder sind betroffen?

Die hohen Temperaturen und der starke Wind haben in mehreren Anrainerstaaten des Mittelmeers massive Waldbrände befördert, unter anderem in Griechenland , in Italien , in Frankreich und in Kroatien . Auch in Portugal und in der Türkei kam es zu Waldbränden.

Waldbrände - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Reisende, die in betroffenen Ländern Urlaub machen wollen. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

