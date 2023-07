Die verheerenden Waldbrände, die rund um das Mittelmeer wüten, haben nun auch Kroatien erreicht. Brände nahe der beliebten Touristenstadt Dibrovnik haben sogar Explosionen von Landminen ausgelöst.

Wo gibt es derzeit Brände in Kroatien?

Am Mittwoch kämpften etwa 130 Feuerwehrleute gegen ein Feuer in der Nähe der bei Touristen beliebten Küstenstadt Dubrovnik. Die Feuerwehr setzte zusätzlich Löschflugzeuge ein, um den Brand einzudämmen. Bisher gab es noch keine Evakuierungen. Das Feuer brach am Montag aus und näherte sich bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt von Dubrovnik heran. Die Situation bleibt weiterhin besorgniserregend, und die Einsatzkräfte arbeiten mit aller Kraft daran, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Feuer löst nahe Dubrovnik Explosion von Landminen aus

Medienberichten zufolge wurden durch das Feuer Explosionen von Landminen ausgelöst, die seit dem Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens im Boden verblieben waren. Besonders betroffen von den Bränden ist auch die Altstadt von Dubrovnik, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Diese beeindruckende historische Stätte zieht jährlich bis zu einer Million Besucher an, darunter auch Gäste von Kreuzfahrtschiffen. Dubrovnik erlangte zusätzliche Bekanntheit, als Teile der beliebten Serie "Game of Thrones" dort gedreht wurden.

Schwere Waldbrände am Mittelmeer: Welche Länder sind betroffen?

Die hohen Temperaturen und der starke Wind haben in mehreren Anrainerstaaten des Mittelmeers massive Waldbrände befördert, unter anderem in Griechenland , in Italien und in Algerien. Auch auf der französischen Insel Korsika, in Portugal und in der Türkei kam es zu Waldbränden.

Waldbrände in Kroatien - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Reisende, die nach Kroatien in Urlaub fahren möchten. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

