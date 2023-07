Während eines Einsatzes auf der griechischen Insel Euböa ist ein Löschflugzeug abgestürzt, wie das griechische Staatsfernsehen berichtete. Es ist bislang unklar, ob die Piloten den Absturz am Dienstag überlebt haben.

Löschflugzeug stürzt nach Wasser-Abwurf ab

Das Staatsfernsehen hat ein Video veröffentlicht, das den Absturz zeigen soll. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Maschine Wasser abwirft, zur Seite fliegt, an Höhe verliert und schließlich mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Infolgedessen steigen Flammen und Rauch auf. Normalerweise befinden sich zwei Personen an Bord solcher Löschflugzeuge.

Flugzeug war wohl Maschine des griechischen Zivilschutzes

Nach den ersten Informationen des Staatsrundfunks handelt es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um eine Maschine des griechischen Zivilschutzes und nicht um ein ausländisches Flugzeug, das bei den Löscharbeiten unterstützt hat. Ein Reporter des Staatsrundfunks berichtete, dass ein Hubschrauber nun nach der abgestürzten Maschine sucht.

