Am vergangenen Wochenende brachen in Spanien mehrere Brände aus, die jedoch laut offiziellen Informationen inzwischen erfolgreich unter Kontrolle gebracht wurden. Wegen der anhaltend hohen Temperaturen sind Rettungsteams auf der gesamten iberischen Halbinsel in erhöhter Alarmbereitschaft.

Wo brennt es zurzeit in Spanien?

Währenddessen tobten in Spanien am Wochenende drei umfangreiche Waldbrände, die zusammen mehr als 1000 Hektar Land verwüsteten. Bis zum Montag hatten die Behörden die Situation im Norden Kataloniens und in Andalusien größtenteils unter Kontrolle gebracht.

Im Grenzbereich zwischen Katalonien und Frankreich wurden beinahe 600 Hektar Land von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen, was zur Evakuierung von über 130 Menschen führte. Die genaue Ursache des Brands wird noch von der katalanischen Forstbehörde ermittelt.

Ein zweites Feuer brach am Samstagnachmittag in Andalusien nahe der Stadt Huelva aus, etwa 90 Kilometer westlich von Sevilla. Dieser Brand ist mittlerweile ebenfalls unter Kontrolle.

Ein dritter Brand entfachte am Wochenende weiter südlich entlang der Atlantikküste in der Nähe der Stadt Cádiz. In dieser bei Touristen beliebten Region waren laut Berichten mindestens fünf Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, um Häuser vor den Flammen zu schützen. Nach Angaben der Feuerwehr stabilisierte sich die Lage am Sonntag um Mitternacht.

Weiterhin höchste Alarmbereitschaft in Spanien

In Anbetracht der bevorstehenden dritten Hitzewelle dieses Sommers bleibt Spanien jedoch in höchster Alarmbereitschaft. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet wurde für mehrere Regionen des Landes aufgrund erwarteter hoher Temperaturen von bis zu 43 Grad die zweithöchste Alarmstufe Orange ausgerufen. Die Hitzewelle auf der iberischen Halbinsel wird voraussichtlich bis Donnerstag andauern.

Spanien sieht sich zunehmend mit Hitzewellen und Dürren konfrontiert. Im letzten Jahr wurden im Land fast 500 Brände verzeichnet, die insgesamt mehr als 300.000 Hektar Land in Mitleidenschaft zogen. In diesem Jahr haben die Flammen bereits 70.000 Hektar Land zerstört. Klimawissenschaftler betonen, dass Extremwetterereignisse wie Hitzewellen aufgrund des Klimawandels häufiger und intensiver auftreten.

Waldbrände in Spanien - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

(mit Material von AFP)