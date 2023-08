Am Montag wurde vorläufig erfolgreich gegen einen Wald- und Buschbrand vorgegangen, der sich seit Sonntag nordwestlich der zyprischen Hafenstadt Limassol ausgebreitet hatte. Laut dem staatlichen zyprischen Rundfunkbericht vom Montag wurden laut ersten Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums bis zu zehn Quadratkilometer Busch- und Waldgebiet in der Nähe der Ortschaft Alassa von den Flammen vernichtet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten unter den Menschen, jedoch wurden Nutztiere und Ställe den Flammen zum Opfer.

Wo wüten derzeit Brände auf Zypern?

Der Brand war am Freitag im Gebiet von Alassa, nahe der Stadt Limassol, ausgebrochen und führte zu einer geschätzten Verwüstung von bis zu zehn Quadratkilometern Landfläche. Einsatzkräfte konnten den bislang größten Waldbrand des Jahres mittlerweile unter Kontrolle bringen, waren aber am Montag noch wegen starker Winde in Alarmbereitschaft.

Trotz der Löscharbeiten zahlreicher Hubschrauber und Löschzüge gebe es immer wieder ein Auflodern der Flammen, berichtete die Zeitung „Cyprus Times“ am Montagmittag. Auch wurden für den Nachmittag wieder starke Winde erwartet, nachdem es am Morgen fast windstill gewesen war, sodass die Flammen erneut massiv angeheizt werden könnten, wie es beim griechischen Nachrichtensender ERTnews hieß.

Internationale Hilfe zum Löschen der Brände

Die kleine Inselrepublik erhielt aus verschiedenen Teilen der Welt internationale Hilfeangebote und Unterstützung. Die Regierung in Nikosia hatte bereits die EU um Hilfe im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gebeten. Als Antwort darauf schickte das EU-Mitglied Griechenland zwei Löschflugzeuge sowie 20 Tonnen Löschmittel. Sogar die Verwaltung der türkisch-besetzten Nordhälfte der Insel, ebenso wie Israel und der Libanon, boten dem Süden ihre Hilfe an. Der Sprecher der zyprischen Feuerwehr erklärte jedoch, dass diese Hilfe vorerst nicht benötigt wurde, wie er im Staatsfunk mitteilte.

Viele Waldbrände im Mittelmeerraum

Auf Zypern ist es wie in vielen Ländern Südosteuropas seit Wochen sehr trocken und heiß. Brechen Brände aus, sind vor allem die um die Jahreszeit in der Region herrschenden starken Winde ein Problem: Sie können kleine Brandherde binnen Stunden zu gewaltigen Waldbränden anheizen. Auch im restlichen Mittelmeerraum wüten derzeit Brände wie etwa auf Sardinien, in Portugal und in Spanien.

Waldbrände auf Zypern - Was Urlauber jetzt wissen sollten?

Kann ich meine Reise stornieren, wenn es im Urlaubsland brennt? Was gilt für Pauschal- und Individualtouristen? Diese Fragen stellen sich aktuell auch viele Zypern-Reisende. Antworten gibt es hier in diesem Beitrag über die Brände auf den griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Korfu . Hier mussten bereits viele Tausende Reisende evakuiert werden.

(mit Material von dpa und afp)