Trockenheit in Südeuropa hat weiterhin teils verheerende Folgen: Frankreich und Spanien haben am Wochenende erneut heftige Waldbrände gewütet. Auch zum Wochenstart kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Urlaubsländern gegen Brände, die durch die Hitzewelle begünstigt werden. Unter anderem die Gegend am Atlantik von Frankreich wurde schwer getroffen: Im Kampf gegen die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux habe sich die Lage nun aber stabilisiert. Diein Südeuropa hat weiterhin teils verheerende Folgen: In Griechenland undhaben am Wochenende erneut heftigegewütet. Auch zum Wochenstart kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Urlaubsländern gegen Brände, die durch diebegünstigt werden. Unter anderem die Gegend amvon Frankreich wurde schwer getroffen: Im Kampf gegen die heftigenan der französischen Atlantikküste südlich vonhabe sich die Lage nun aber stabilisiert.

Wie ist die Situation aktuell ?

? Wo in Frankreich wüten Waldbrände?

in Frankreich wüten Waldbrände? Wie steht es um die Brände nahe des Atlantik?

Waldbrände wüten tagelang an der französischen Atlantikküste

Von den Waldbränden besonders schwer getroffen wurden Regionen südlich von Bordeaux an der französischen Atlantikküste. Seit dem 12. Juli 2022 haben der Brand in der Gemeinde Landiras und ein weiterer in La Teste-de-Buch nahe Arcachon insgesamt 20.600 Hektar Wald zerstört. Mehr als 36.000 Menschen mussten nach Angaben der Präfektur in Sicherheit gebracht werden.

Brände: Wie ist aktuell die Lage in Frankreich am Atlantik?

Für die Brände an Frankreichs Atlantikküste gab es teilweise Entwarnung. Südlich von Bordeaux beruhigte sich die Lage mittlerweile. Der Waldbrand bei Landiras ist vollständig unter Kontrolle, teilte die zuständige Präfektur für die Gironde am Montagvormittag, 25. Juli 2022, mit. Gelöscht seien aber noch nicht alle Feuer. Am Sonntag war noch die Rede davon, dass die Flammen in Landiras, 40 Kilometer südlich von Bordeaux, laut den örtlichen Behörden zunächst nicht gezähmt werden konnten. Es gebe aber noch rund 30 aktive Brandherde und es bestehe die Gefahr, dass das Feuer wieder aufflamme, hieß es. Das Feuer in La Teste-de-Buch gilt nun als gelöscht. Den zweiten großen Waldbrand in der Gegend haben die Einsatzkräfte damit in den Griff bekommen. Alle Bewohner durften am Wochenende in ihre Häuser zurückkehren, wie die zuständige Präfektur mitteilte.

Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux haben sich nach aktuellem Stand nicht weiter ausgebreitet.

Brände in Frankreich nahe Bordeaux: Das sind die Folgen

Landiras und La Teste-de-Buch zerstörten mehr als 20.600 Hektar Land. Das entspricht etwa der Fläche Stuttgarts. Tausende Menschen mussten vorsichtshalber ihre Bleibe verlassen. 36.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen 6000 Touristen, die auf den später durch das Feuer zerstörten Campingplätzen an der berühmten Düne von Pilat ihren verletzt. Die vor über einer Woche ausgebrochenen Waldbrände vonundzerstörten mehr als 20.600 Hektar Land. Das entspricht etwa der Fläche Stuttgarts. Tausende Menschen mussten vorsichtshalber ihre Bleibe verlassen. 36.000mussten ingebracht werden, unter ihnen 6000, die auf den später durch dasCampingplätzen an der berühmtenihren Urlaub verbrachten. Bei den beiden Waldbränden wurde nach Behördenangaben aber niemand

Waldbrand in der Bretagne unter Kontrolle

In Frankreich gelang es der Feuerwehr am Samstag, 23.07.2022, einen großflächigen Brand in der Bretagne einzudämmen. Im Arrée-Gebirge sei das Feuer im südlichen Teil gelöscht, im Norden hingegen unter Kontrolle gebracht, gab die Präfektur des Départements Finistère am Sonntagmorgen bekannt. 130 Feuerwehrleute und 40 Löschfahrzeuge seien weiterhin im Einsatz.

mit dpa und AFP