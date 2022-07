Piloten der Lufthansa sind in Streikvorbereitung. Nach sechs gescheiterten Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag hat die zuständige Gewerkschaft Lufthansa und Lufthansa Cargo zu, könnten die Streiks beginnen. Diesind in Streikvorbereitung. Nach sechs gescheiterten Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag hat die zuständige Vereinigung Cockpit (VC) eine Urabstimmung angekündigt. Stimmen die rund 5000 Piloten vonundzu, könnten die Streiks beginnen.

Ab wann wollen die Piloten streiken?

wollen die Piloten streiken? Welche Flugverbindungen wären betroffen?

wären betroffen? Wie lange wären die Streiks?

wären die Streiks? Alle aktuellen Infos.

Streik bei der Lufthansa: Ab wann soll gestreikt werden?

Ab wann gestreikt wird hängt zunächst von dem Ergebnis der Urabstimmung ab. Bei einer Urabstimmung fragt eine Gewerkschaft ihre Mitglieder, ob sie in den Arbeitskampf treten wollen oder nicht. Gestreikt wird, wenn 75 Prozent der Mitglieder der Urabstimmung zustimmen. Wann bei der Lufthansa das Ergebnis der Urabstimmung vorliegt, ist nicht bekannt. Aktuell wissen wir nur, dass eine Urabstimmung eingeleitet wird.

Pilotenstreik 2022: Wie lange wird gestreikt?

In der Urabstimmung geht es um unbefristete Streiks. Das heißt, die Lufthansa-Piloten würden einen Streik beginnen und solange durchhalten, bis ihnen eine bessere Verhandlungsgrundlage geboten würde. Die Gewerkschaft entscheidet in der Regel, welche Gruppen und in welchen Regionen die Arbeit niedergelegt werden soll. Der unbefristete Streik ist die schärfste Waffe einer Gewerkschaft. Der Streik wird ebenfalls mittels der Urabstimmung beendet: Das heißt, wieder 75 Prozent der Mitglieder müssen mit dem dann vorgelegten Angebot zufrieden sein. Im Fall der Lufthansa ist über Dauer und Ablauf des Streiks natürlich noch nichts bekannt.

Streik der Piloten: Welche Lufthansa-Flüge wären betroffen?

Klarheit gibt es auch hier noch nicht. In der Regel wollen die Gewerkschaften aber, dass der Streik gespürt wird um so die Firma unter Druck zu setzen. Dass in der Hauptferienzeit Flüge in Urlaubsländer also betroffen wären, ist wahrscheinlich. Sobald Details bekannt sind, klären wir unsere Leser und Leserinnen hier darüber auf.

Lufthansa-Streik: Was will die Gewerkschaft?

Grund für die Streikvorbereitungen der VC sind die nach sechs Verhandlungsrunden festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Einem Schreiben der VC zufolge hat Lufthansa bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Die VC verlangt nach eigenen Angaben unter anderem Gehaltssteigerungen von 5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Sie hatte den laufenden Vertrag zum 30. Juni gekündigt.

Im Hintergrund schwelt zudem ein Konflikt über die künftige Konzernstrategie. Die VC hatte sich in der Vergangenheit die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen, die ausschließlich von Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden dürfen, die dem Konzerntarifvertrag unterliegen. Die Lufthansa hatte unter dem Eindruck der Corona-Krise die entsprechende Vereinbarung aufgekündigt und begonnen, unter dem Kranich-Logo einen neuen Flugbetrieb mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Die neue Airline soll im Europa-Verkehr wesentliche Aufgaben der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.