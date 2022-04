Acht Männer und vier Frauen treten bei der französischen Präsidentschaftswahl am 10. und 24. April 2022 an. Emmanuel Macron plant die zweite Amtszeit. Seine Wiederwahl gilt seit Wochen als ausgemacht. Die besten Aussichten auf den Einzug in die Stichwahl hat wie bereits 2017 die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Doch wie fallen die bisherigen Umfragen zu Prognosen aus? Welcher Trend zeichnet sich ab?

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Wen sehen die Umfragen aktuell vorne?

Wahlkampf auf Sparflamme betrieben hat. Macron hatte zuletzt in den Umfragen von seiner Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg profitiert. Seit Monaten gilt er als Favorit. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen könnte wie bereits 2017 in die Stichwahl gegen Macron einziehen. Umfragen sehen Le Pen als Hauptherausforderin von Staatschef Emmanuel Macron, der für eine zweite Amtszeit kandidiert. Der Abstand zwischen beiden schrumpft nach jüngsten Daten zusehends.

Meinungsforscher rechnen damit, dass das Ergebnis erheblich knapper ausfällt als bei der vorigen Wahl, in der die beiden ebenfalls in die Stichwahl gekommen waren.

Vor der Wahl in Frankreich schrumpft der Abstand zwischen Macron und Le Pen

Kurz vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich wird der Abstand zwischen Staatschef Emmanuel Macron und seiner wichtigsten Herausforderin Marine Le Pen kleiner. Während der amtierende Präsident am Donnerstag, 07.04.2022, in einer Umfrage von Ipsos-Sopra Steria leicht auf 26,5 Prozent fiel, legte die Rechte Le Pen auf 23 Prozent zu. Auf Rang drei liegt der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 16,5 Prozent.

Den gleichen Trend wies am Donnerstag eine Ifop-Umfrage aus, die Macron ebenfalls mit leichten Verlusten bei 26,5 Prozent und Le Pen mit Zugewinnen bei 24 Prozent sah. Mélenchon blieb in dieser Umfrage stabil bei 17,5 Prozent.

Abgeschlagen folgen in beiden Umfragen die Bewerber der klassischen Volksparteien, die bürgerlich-rechte Republikanerin Valérie Pécresse mit 8,5 bis 9 Prozent und die Sozialistin Anne Hidalgo mit jeweils zwei Prozent. Den Rechtsextremen Éric Zemmour, der zu Beginn des Wahlkampfs einen Höhenflug erlebte, sehen beide Umfragen nur noch bei 8,5 Prozent.

Wahlkampf und Umfragen sind am Samstag untersagt

Seit Mitternacht zum Samstag herrscht in Frankreich politische Funkstille. Einen Tag vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag sind Wahlkampfauftritte, Interviews und Umfragen untersagt. Acht Meinungsforschungsinstitute haben sich verpflichtet, am Sonntag keine Nachwahlbefragungen zu machen. Die politische Funkstille ist bis zur Schließung der letzten Wahllokale um 20.00 Uhr vorgeschrieben.