Frankreich wählt 2022 einen neuen Präsidenten. Angetreten sind elf Kandidaten, darunter der amtierende Präsident Emmanuel Macron. Er hofft auf eine zweite Amtszeit - muss sich aber noch ein bisschen gedulden. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr, doch es sieht bereits alles danach aus, dass er nach der ersten Wahlrunde heute, am 10. April 2022, nun weiter in die Stichwahl muss. Gegen wen wird er dort antreten? Am wahrscheinlichsten gilt, dass er gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen ins Kopf-an-Kopf-Rennen muss.

Wahlen 2022: Wann ist die Stichwahl in Frankreich?

Die zwei besten Kandidaten bei der ersten Wahlrunde treten als nächstes gegeneinander an. Die zweite Wahlrunde, genannt die Stichwahl, findet in Frankreich am 24. April 2022 statt. Die beiden siegreichen Kandidaten haben also genau zwei Wochen Zeit, um noch einmal für sich zu werben.

Warum gibt es eine Stichwahl in Frankreich?

In Frankreich wird nach dem Mehrheitswahlrecht abgestimmt. Das heißt, dass bei Präsidentschaftswahlen der gewählte Kandidat die absolute Mehrheit erreicht haben muss. 2022 traten elf Kandidaten für das Präsidialamt an. Da war es sehr unwahrscheinlich, dass ein einziger Kandidat die absolute Mehrheit erreicht. Daher müssen die beiden erfolgreichsten Bewerber in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Da nur zwischen zwei Personen gewählt werden kann, wird ein Kandidat bei einer Stichwahl die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten.