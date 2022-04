Frankreich sind geschlossen. Die Menschen dort bestimmten am Sonntag, 10. April 2022, in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl die Kandidaten für eine richtungsweisende Hochrechnungen werden daher erst um 20 Uhr bekannt gegeben. Nun sind erste Ergebnisse aus der Hochrechnung da. Welches Ergebnis zeichnet sich ab? Die Wahllokale insind geschlossen. Die Menschen dort bestimmten am, in der ersten Runde derdie Kandidaten für eine richtungsweisende Stichwahl in zwei Wochen. Amtsinhaber Emmanuel Macron tritt für eine zweite Amtszeit an. Seit Mitternacht zum Samstag herrschte in Frankreich politische Funkstille –werden daher erst um 20 Uhr bekannt gegeben. Nun sindaus derda. Welcheszeichnet sich ab?

Ergebnisse der Wahl in Frankreich nach erster Hochrechnung

Emmanuel Macron tritt für eine zweite Amtszeit an. Stärkste Herausforderin des liberalen Pro-Europäers ist die rechte Nationalistin Marine Le Pen. Hochrechnungen vorne. Amtsinhabertritt für eine zweite Amtszeit an. Stärkste Herausforderin des liberalen Pro-Europäers ist die rechte Nationalistin In Umfragen verkürzte sie zuletzt den Abstand zum führenden Macron. Alle Kandidaten gaben am Vormittag kommentarlos ihre Stimme ab und kehrten dann nach Paris in ihre Wahlkampfzentralen zurück. Seit 20 Uhr am Sonntagabend ist nun bekannt: Es liegen der amtierende Staatschef Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen im ersten Durchgang laut

Ergebnis der Wahl in Frankreich: Wer geht in die Stichwahl?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen ziehen in die Stichwahl um das höchste Staatsamt. Beide gehen als Gewinner aus der ersten Wahlrunde hervor. Für die traditionellen Parteien ist das Ergebnis ein Debakel. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale berichteten, ziehen der Liberale und seine Konkurrentin vom Rassemblement National in die Stichwahl am 24. April. Macron lag laut TF1 mit 28,6 Prozent deutlich vor Le Pen mit 24,4 Prozent. Die Hochrechnung von France 2 sah Macron bei 28,1 Prozent vor Le Pen mit 23,3 Prozent.