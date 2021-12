Die lange stockende Corona-Impfkampagne in Deutschland nimmt allmählich Tempo auf

nimmt allmählich Tempo auf Doch es zeichnet sich bereits ab, dass auch die derzeitigen Auffrischungsimpfungen nicht die letzten sein werden.

nicht die letzten sein werden. Die Omikron-Variante des Coronavirus bereitet zunehmend Sorge.

Welche Pläne gibt es daher bereits für eine vierte Impfung oder sogar weitere?

Impfung oder sogar weitere? Wie äußert sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach dazu?

Das sagt Gesundheitsminister Lauterbach zur 4. Impfung gegen Corona

Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht wie andere Experten davon aus, dass eine vierte Corona-Impfung nötig wird: „Ich persönlich würde von einer vierten Impfung ausgehen“. Der SPD-Politiker sagte auf eine entsprechende Nachfrage, man wisse nicht, wie lange der Booster-Schutz bei der Omikron-Variante anhalte. Möglicherweise sei der Impfschutz nicht allzu dauerhaft. „Darauf sind wir vorbereitet und haben spezifischen Omikron-Impfstoff gekauft beim Unternehmen Biontech.“ Lauterbach sprach von insgesamt 80 Millionen Dosen, mit denen ab April oder Mai gerechnet werde. Zusätzlich solle auch wieder Moderna-Impfstoff beschafft werden, damit eine Auswahl angeboten werden könne. „Aber ich würde persönlich als Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine sogenannte vierte Impfung, das wäre es dann ja, dass die notwendig sein wird.“

Biontech zur 4. Impfung mit Blick auf Omikron

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech hatte im November bekanntgegeben, dass er an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs arbeite. Die EU-Staaten wollen sich 180 Millionen Dosen davon liefern lassen. Die Hersteller Biontech/Pfizer wollen bis März - unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung - einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen. Sie gehen aber davon aus, dass auch ihr derzeitig verwendeter Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schützt - allerdings auch davon, dass angesichts von Omikron zwei Dosen keine vollständige Impfung mehr sind.

4. Impfung gegen Corona in Israel: Wer wird nochmal geboostert?

Israel hatte als erstes Land weltweit im Juli mit der Booster-Impfung begonnen. Die israelische Regierung rät Menschen über 60 Jahren und medizinischem Personal nun zu einer vierten Corona-Impfung. Diese kann den betroffenen Gruppen mindestens vier Monate nach der dritten Impfung verabreicht werden. Der Grund sei, dass die Zahl der Antikörper sinkt nach einer Booster-Impfung gegen das Coronavirus nach Angaben eines israelischen Experten ähnlich wie nach der zweiten Dosis sinke. Erst innerhalb einiger Wochen werde man aber wissen, was das konkret für den Impfschutz bedeute. Denn dieser hängt nicht nur von Antikörpern ab, sondern etwa auch von sogenannten T-Zellen.

Wann wird mit der vierten Corona-Impfung in Deutschland gerechnet?

Nach Einschätzung des Deutschen Hausärzteverbandes wird ab Sommer 2022 eine weitere Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erforderlich sein. Das bedeutet also eine vierte Impfung oder ein 2. Booster. „Wir rechnen damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst eine vierte Impfung nötig sein wird“, sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt der "Bild"-Zeitung. Er sagte, er hoffe, dass die vierte Corona-Impfung „schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung" verabreicht werden könne, „um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen".

Wie viele Corona-Impfungen kommen noch?

Die häufig gestellte Frage, ob künftig immer weitere Impfungen notwendig seien, könne Karl Lauterbach aktuell noch nicht seriös beantworten. „Das wird davon abhängen, wie lange die Booster-Impfung wirkt. Zur Impfroutine kann man noch nichts sagen“, meinte Lauterbach. Daher lasse sich auch nicht prognostizieren, wie es mit Corona in einem Jahr aussehe. „Das weiß niemand. Das wäre ein Blick in die Kristallkugel. Ich gehe aber davon aus, dass sich neue Varianten bilden werden. Ob sie gefährlicher werden, kann niemand sagen“, so der Mediziner. Man müsse sich auf jeden Fall „Flexibilität“ bewahren und die Maßnahmen ständig an die jeweiligen Entwicklungen und neuen medizinischen Erkenntnisse anpassen.

Scholz geht von Empfehlung für weitere Auffrischung mit angepasstem Impfstoff aus

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht von einer baldigen Empfehlung für eine weitere Auffrischungsimpfung mit einem an neue Virusvarianten angepassten Impfstoff aus. Es spreche vieles dafür, dass es eine Empfehlung für eine vierte Impfung geben werde, sagte Scholz im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstagabend. Bis dahin soll demnach aber die aktuelle Booster-Impfkampagne mit den vorhandenen Impfstoffen fortgesetzt werden.