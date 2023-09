Das Wochenende hat weite Teile Spaniens mit sintflutartigen Regenfällen in Alarmzustand versetzt. Das Innenministerium gab für weite Teile des Landes eine Warnung heraus. Für Zehntausende Bewohner wurde ein Ausgehverbot ausgesprochen.

Unwetter in Spanien - Welche Regionen sind betroffen?

Von den sintflutartigen Regenfälle ist beinahe das gesamte Land betroffen. Ein isoliertes Tiefdruckgebiet führe zu "anhaltenden und weit verbreiteten, örtlich starken oder sehr starken Niederschlägen, begleitet von Stürmen, im gesamten Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln", teilte die nationale Wetterbehörde Aemet mit.

Für die katalanische Gemeinde Alcanar im Nordosten des Landes sei aufgrund der Gefahr von schweren Überschwemmungen ein unbefristetes Ausgehverbot verhängt worden, teilte der Notdienst mit. Der Bevölkerung Alcanars werde empfohlen, sich nach Möglichkeit in die oberen Stockwerke der Häuser zu begeben. Innerhalb von nur 24 Stunden fiel dort eine Regenmenge von 215 Litern pro Quadratmeter. Der Zugverkehr zwischen Valencia und Barcelona wurde wegen des Regens eingestellt, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte.

Zwei Tote wegen des Unwetters in Spanien

Auf das schlechte Wetter wurde am Samstag der Tod von zwei Männern im Alter von 34 und 31 Jahren zurückgeführt. Die beiden hatten in Saragossa in einer achtköpfigen Gruppe das sogenannte Canyoning - das sportliche Begehen einer Schlucht - betrieben, als sie nach Angaben der Begleiter ins reißende Wasser stürzten und ertranken, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Unwetter in Spanien - Wie ist die Lage auf Mallorca?

Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca blieb die Lage derweil trotz Unwetterwarnung der dritthöchsten Stufe Gelb ruhig. Am Flughafen in Palma kam es zwar nach Angaben der Verwaltungsbehörde Aena zu Verspätungen von durchschnittlich 50 Minuten. Am Sonntag sei bisher aber kein einziger Flug gestrichen worden, hieß es. Mehrere Fähren, die die Balearen mit dem Festland verbinden, wurden gestrichen. Mallorca war erst am vorigen Wochenende vom Sturm Betty heimgesucht worden, der zu chaotischen Verhältnissen vor allem auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma geführt hatte.

Vorhersage: So wird das Wetter in Spanien heute und an den kommenden Tagen

Die heftigen Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen sollten laut spanischem Wetterdienst in einigen Regionen mindestens bis Montag früh anhalten. Für Dienstag, 5. September, ist eine Wetterberuhigung angesagt. Hier kann es maximal im Norden Spaniens noch zu Regenfällen kommen. Am Mittwoch soll es im ganzen Land trocken bleiben.