heftigen Regenfälle zum Wochenbeginn auch in Österreich für Überflutungen, Straßensperrungen und steigende Pegel in Flüssen gesorgt. Für einige Regionen mussten am Montag Zivilschutzwarnungen ausgesprochen werden. Neben Italien und Süddeutschland haben diezum Wochenbeginn auch infürin Flüssen gesorgt. Für einige Regionen mussten am Montag Zivilschutzwarnungen ausgesprochen werden.

Unwetter in Österreich: So ist die Lage heute

Nach den heftigen Regenfällen in Teilen Österreichs hat sich die Hochwasserlage leicht entspannt. Wie die Behörden am Dienstag berichteten, sind viele Pegelstände gesunken. Auch der Regen hat aufgehört. Die Zivilschutzwarnungen für zwei Regionen in Tirol wurden aufgehoben. Fast alle Gemeinden im Ötztal waren per Auto wieder erreichbar, allerdings noch nicht der Hauptort Sölden am Ende des Tals. Am Montag war die Bundesstraße durch das Tal gesperrt worden.

Verletzt worden war bei dem Hochwasser niemand. Teils hatten die Pegel einen Stand wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Felder wurden überschwemmt, im Zillertal führte der Ziller gewaltige Wassermassen. In einigen Regionen waren am Dienstag noch Straßen gesperrt. Auch die Brennerbahnstrecke ist aufgrund eines Murenabganges zwischen Innsbruck und Brenner bis voraussichtlich Dienstagabend nicht befahrbar.

Vorhersage: Wie geht es mit dem Wetter in Österreich weiter?