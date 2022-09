Unwetterwarnungen. An der Adriaküste, Gefahr von Überflutungen derzeit hoch. Nun ist Italien von Unwettern am Donnerstagabend, 15.09.2022, so schwer getroffen worden, dass mindestens zehn Menschen ums Leben kamen. Massive Niederschläge innerhalb weniger Stunden haben unter anderem in der italienischen Region Marken mindestens acht Todesopfer gefordert und große Schäden angerichtet. Nach den Überschwemmungen suchen die Einsatzkräfte nach Vermissten. Bereits Mitte der Woche gab es für Teile Südeuropas. An der Adriaküste, unter anderem in Kroatien , ist dievonderzeit hoch. Nun istvonam Donnerstagabend, 15.09.2022, so schwer getroffen worden, dass mindestens zehn Menschen ums Leben kamen. Massiveinnerhalb weniger Stunden haben unter anderem in der italienischen Region Marken mindestens achtgefordert und großeangerichtet. Nach den Überschwemmungen suchen die Einsatzkräfte nach Vermissten.

Welche Orte in Marken wurden vom Unwetter getroffen?

Wie kam es zu den Überflutungen?

Wurde der Ausnahmezustand ausgerufen?

Wie ist die aktuelle Lage?

Starke Unwetter in Marken in Italien fordern mehrere Todesopfer

In Marken an der Adriaküste ist es von Donnerstagabend in der Nacht zu Freitag zu schweren Unwettern gekommen. Nach neuesten Angaben sind dabei zehn Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere würden nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Freitag noch vermisst, berichtete die Nachrichtenagentur AGI. Unter den Vermissten war demnach ein achtjähriges Kind, das mit seiner Mutter im Auto unterwegs gewesen sei. Die Feuerwehr habe die Frau retten können, ihr Kind sei aber von Wassermassen fortgerissen worden. Der Zivilschutz hatte zuvor zunächst von sieben Todesopfern und drei Vermissten gesprochen.

Überschwemmung an Adriaküste von Italien: Was ist rund um Ancona passiert?

Marken in Mittelitalien war in der Nacht zum Freitag, 16.09.2022, von heftigen Regenstürmen getroffen worden, Straßen und Häuser wurden überflutet und zahlreiche Autos fortgespült. Besonders schwer betroffen waren die Adria-Stadt Ancona und ihre Umgebung in der Region Marken. Aber auch in der benachbarten Region Umbrien gab es Unwetter. Nach Angaben des Zivilschutzes war Mittelitalien am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag von starken Regenfällen getroffen worden, Straßen und Häuser wurden überflutet und zahlreiche Autos fortgespült. Laut der Zeitung "Corriere della Sera" fielen binnen zwei Stunden 400 Millimeter Regen, so viel wie normalerweise in sechs Monaten. Auf Amateurvideos war zu sehen, wie Flüsse teils meterhoch durch Ortschaften strömten. Ganze Stockwerke standen unter Wasser, Autos wurden von Fluten und Schlammmassen mitgerissen. Am Freitagmorgen boten sich vor Ort Bilder der Verwüstung.

Überschwemmungen seien eine Folge der anhaltenden Regenfälle vom Nachmittag. Nach Monaten der Die Regierung der Provinz Ancona erklärte, dieseien eine Folge der anhaltenden Regenfälle vom Nachmittag. Nach Monaten der Dürre und Trockenheit war laut Meteorologen in wenigen Stunden so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem halben Jahr. „Solche Niederschläge waren nicht vorherzusehen“, sagte Stefano Aguzzi vom Zivilschutz der Region Marken. Die Bürgermeister der betroffenen Orte beklagten, dass sie von den zuständigen Behörden nicht vor den Unwettern gewarnt worden seien.

Sturzflut und Erdrutsche in Italien fordern die Einsatzkräfte

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben zu mehr als 150 Einsätzen aus. Dutzende Menschen wurden dabei von Bäumen oder Hausdächern gerettet. Die ganze Nacht über versuchten Einsatzkräfte, darunter 180 Feuerwehrleute und Helfer des Zivilschutzes, in den betroffenen Gebieten Leute in Sicherheit zu bringen. Die Einwohner der Gemeinden am Fluss Misa wurden aufgefordert, entweder ihre Häuser zu verlassen oder in höher gelegene Stockwerke zu gehen. Auf einem Video der Feuerwehr waren Einsatzkräfte in der Stadt Senigallia zu sehen, denen das Wasser bis zur Taille reichte. Mit einem Schlauchboot suchten sie die Stadt nach Menschen in Not ab. Die Rettungseinsätze im Katastrophengebiet wurden dadurch behindert, dass Straßen durch umgestürzte Bäume und Erdrutsche blockiert waren. Die Feuerwehr teilte am Freitagmorgen im Onlinedienst Twitter mit, dass sie bereits mehr als 150 Einsätze gehabt habe. Dutzende Menschen seien von Bäumen oder Hausdächern gerettet worden. In mehreren Teilen Anconas fielen Strom und Telefonverbindungen aus, in den besonders betroffenen Orten blieben die Schulen geschlossen.

Lage in Marken nach Überflutung ernst: Ausnahmezustand ausgerufen

Der Präsident der Marken, Francesco Acquaroli, schrieb auf Facebook, die „sehr ernste meteorologische Krise“ in der Region gebe Anlass zu äußerster Besorgnis. Der Bürgermeister des Küstenortes Senigallia, Massimo Olivetti, ordnete an, dass Schule, Kindergärten, Sportanlagen und andere öffentliche Einrichtungen bis Samstag geschlossen bleiben.

Der italienische Regierungschef Mario Draghi, der noch am Freitag nach Ostra reisen wollte, rief in der stark betroffenen Region Marken den Ausnahmezustand aus und stellte erste Hilfsgelder in Höhe von fünf Millionen Euro bereit. Wie der italienische Fußballverband bekanntgab, soll vor allen Spielen am Wochenende eine Schweigeminute für die Unwetteropfer abgehalten werden.

Bürgermeister von Cantiano beschreibt „apokalyptische Zustände“

„Wir haben hier apokalyptische Zustände“, sagte Alessandro Piccini, Bürgermeister des Ortes Cantiano, in einem Radiointerview. „Gott steh uns bei“, schrieb der Bürgermeister von Barbara bei Facebook. Wegen der Schäden fiel vielerorts immer wieder der Strom aus, auch das Telefon- und Mobilfunknetz brach häufig zusammen. In mehreren Vierteln der Hafenstadt Ancona fielen Strom und Telefon aus, Schulen blieben geschlossen.

mit dpa und AFP