Wer derzeit an der oberen Adria Urlaub macht, muss sich den Wettervorhersagen zufolge auf sehr unruhige Zeiten einstellen. Vor allem in Kroatien muss man am Donnerstag, 15.09.2022, mit schweren Gewittern rechnen. In den Tagen darauf drohen extreme Regenmengen. Welche Wetter-Prognose gibt es und vor welchen Auswirkungen wird gewanrt?

Unwetter mit Gewitter und Sturm in Kroatien erwartet

Wetterkarte für Kroatien, werden dunkle Gewitterwolken für die kommenden Tage angezeigt. Laut wetter.com kommt es in Zagreb am Freitag, 16.9.2022, immer wieder zu Regenschauern, für Rijeka werden Gewitter vorhergesagt. Ein ähnliches Bild bietet sich auch in anderen Regionen. Mehrere Medien warnten bereits am Mittwoch davor, dass es laut einiger Wettermodelle an der Adria zu einer Flutkatastrophe kommen könne innerhalb der nächsten Tage. Demnach könnten bis zu 400 Liter Regen fallen, wie etwa Blickt man auf diefür, werden dunkle Gewitterwolken für die kommenden Tage angezeigt. Laut wetter.com kommt es in Zagreb am Freitag, 16.9.2022, immer wieder zu Regenschauern, für Rijeka werdenvorhergesagt. Ein ähnliches Bild bietet sich auch in anderen Regionen. Mehrere Medien warnten bereits am Mittwoch davor, dass es laut einiger Wettermodelle an derzu einerkommen könne innerhalb der nächsten Tage. Demnach könnten bis zu 400 Liter Regen fallen, wie etwa wetter.de -Meteorologe Carlo Pfaff sagt. Im Laufe vom Samstag, 17.9.2022, soll laut wetteronlie.de die Bora aufdrehen, einer der stärksten Fallwinde an der Küste der Adria. Möglich seien Böen mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Beruhigen soll sich die Lage erst ab Sonntag wieder.

Große Regenmengen erwartet: Besteht Flut-Gefahr an der Adria?