Dauerregen und Sturmböen über Bayern. Auch in Baden-Württemberg wird es am Donnerstagabend Unwetter geben. In Stuttgart hatten die Menschen erst Ende Juni mit schweren Unwettern zu kämpfen.

Schwere Unwetter drohen in Franken, Schwaben und Ostbayern

In Ober- und Mittelfranken, Süd- und Ostbayern sowie in Schwaben rechnet der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) am Donnerstag mit schweren Unwetter n.

Die Meteorologen sagten gebietsweise Hagel, Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und Regenmengen von 30 Litern pro Quadratmeter vorher.

Der DWD sprach von „einem Multizellen Cluster".

Mancherorts könnte es auch über Stunden hinweg regnen mit Niederschlagsmengen von 40 bis 60 Litern je Quadratmeter. An Spekulationen über Tornados wollte sich der Meteorologe ausdrücklich nicht beteiligen. Der Niederschlag stehe absolut im Vordergrund, sagte er und sah „eher die Gefahr von sintflutartigem Regen“. Der Wetterdienst verwies darauf, dass Gewitter in der Regel sehr lokal aufträten und dann einzelne Orte mit voller Wucht träfen. In Nürnberg gab es mittags bereits strömenden Regen.

Heftige Gewitter in Bayern erwartet

Das besondere an der aktuellen Wetterlage sei, dass viele Gewitterzellen großflächig zusammenkämen. Der Wetterdienst verwies darauf, dass Gewitter in der Regel sehr lokal aufträten und dann einzelne Orte mit voller Wucht träfen. In Nürnberg etwa gab es bereits am Donnerstagmittag strömenden Regen. Erst im Laufe des Freitags soll sich das Unwetter in Richtung Osten verziehen.

Wetterphänomen am Altmühlsee: Tornado über Gunzenhausen?

In der Nähe von Gunzenhausen haben Augenzeugen am Mittwochabend wirbelnde Luftmassen beobachtet. Schäden hat diese vermeintliche Windhose nicht verursacht. Ob es sich um einen Tornado oder ein anderes Wetterphänomen gehandelt, ist noch nicht klar.

Das Wetterphänomen, das viele für einen Tornado oder eine Windhose hielten, zog laut des Bayerischen Rundfunks von Gunzenhausen auf den Altmühlsee. Dort wurde es zunächst größer und löste sich auf.

Laut DWD entsteht ein Tornado, wenn unter dichten Wolken starke Temperaturunterschiede herrschen und Luft aufsteigt. Eine Zunahme der Windgeschwindigkeit führt dazu, dass ein rotierender Aufwindschlauch erzeugt wird.

Unwetter in Baden-Württemberg: Heftiger Regen im Landkreis Karlsruhe

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren Unwettern, Sturm und lokalen Hagelansammlungen.

warnt vor weiteren Unwettern, Sturm und lokalen Hagelansammlungen. Heftige Regenfälle haben im Südwesten zum Teil für Chaos und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

In Kraichtal im Landkreis Karlsruhe liefen nach Worten einer Stadtsprecherin am Donnerstag viele Keller voll, mehrere Straßenzüge seien überschwemmt und teils mit Schlamm bedeckt. Innerhalb weniger Minuten habe es so stark geregnet, dass das Wasser nicht mehr abfließen konnte. Der Bürgermeister der Gemeinde sei vor Ort und alle Feuerwehren der Kommune im Einsatz, um das Wasser abzupumpen. Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr (ILF) im Landkreis hatte zuvor von etwa einem Dutzend Einsätzen berichtet.

Auf Straßen zwischen Karlsruhe und Waghäusel war die Sicht wegen Starkregens stark eingeschränkt. Die Polizei musste bislang allerdings nicht wegen wetterbedingter Unfälle ausrücken, wie ein Sprecher sagte.

DWD Unwetterwarnung: In welchen Teilen Baden-Württembergs droht Starkregen?

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Donnerstagabend bis Freitagmorgen vor Starkregen in den Regierungsbezirken Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. Es könne zu heftigen Regenfällen mit Mengen um 35 bis hin zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde kommen. Auch lokale Hagelansammlungen sowie Sturmböen um 75 Kilometer pro Stunde seien möglich.

Für Freitag erwarteten die Wetterexperten schwächere Gewitter vor allem im Norden des Landes. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad im Südschwarzwald und 25 Grad bei Mannheim.

Wie wird das Wetter in Bayern am Wochenende?

Unbeständig und wechselhaft soll das Wetter ab dem Wochenende weitergehen. Für Samstag rechnete der Fachmann immerhin mit Sonne und Temperaturen von 23 bis 28 Grad. „Es wird hochsommerlich, aber keine Hitze.“ In der Nacht zu Sonntag dürfte es schon wieder gewittern und Schauer geben und am Sonntag zunächst kühler und bedeckt sein und ab dem Nachmittag wieder auflockern.

Versicherung: Bis zu 200 Millionen Euro Schaden durch Unwetter

Die SV Sparkassenversicherung rechnet infolge der Unwetter in den letzten Wochen mit einen Schaden von 150 bis 200 Millionen Euro. Alleine im Zeitraum vom 21. bis 29. Juni seien inzwischen mehr als 26.000 Schadensmeldungen eingegangen, teilte die Versicherung am Donnerstag in Stuttgart mit. Täglich kämen noch weitere dazu. Im Südwesten seien besonders die Regionen Oberschwaben, Alb-Donau, Reutlingen, Stuttgart und Tübingen sowie einzelne Gemeinden im Schwarzwald stark betroffen gewesen.