Zeit ist Geld. Das gilt für das gesamte kapitalistische Wirtschaftssystem – auch für Speditionen und ihre Lkw-Fahrer. Es ist enorm wichtig, dass Produkte pünktlich am Zielort ankommen. Kommt es öfter zu Lieferverzögerungen, drohen dem Unternehmen Strafen oder sie verlieren ihre Aufträge. Und in Supermärkten würden einige Regale leer stehen.

Wenn ein Lkw nicht anspringt, sollte es also schnell gehen. Ist die Batterie leer, kann man dem Lastwagen genau wie einem Auto Starthilfe geben. In diesem Artikel erklären wir, was ihr beachten müsst.

Überbrückungskabel für Lkw: Richtig Starthilfe geben

Um einem Lkw Starthilfe zu geben, braucht ihr wie bei einem Auto zwei Kabel. Damit verbindet ihr die Plus- und Minus-Pole des Lastwagens mit denen des Starthilfe Autos. Ihr müsst unbedingt die richtige Reihenfolge beachten , sonst kann es zu schweren Schäden kommen.