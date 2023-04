Am 14. Mai 2023 finden in der Türkei Wahlen statt. Es werden ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. In Deutschland leben rund 1,5 Millionen Menschen, die bei den Wahlen in der Türkei stimmberechtigt sind. Für sie beginnt die Wahl schon eher.

Fristen und Termine für die Wahl in der Türkei 2023

Die Wahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt, im Ausland lebende Türken müssen ihre Stimmen aber schon vorher abgeben: vom 27. April bis zum 9. Mai. Das betrifft auch die rund 1,5 Millionen in Deutschland lebenden Stimmberechtigten. Um ihre Stimme abgeben zu können, mussten sich Türken allerdings rechtzeitig in Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Wie der türkische öffentlich-rechtliche Sender TRT mitteilt, steht seit dem 12. April 2023 die finale Version des Wählerverzeichnisses fest.

Wo können Türken in Deutschland wählen?

jeweiligen Auslandsvertretungen ihr Wahlrecht wahrnehmen. Die Wahlurnen stehen in Deutschland in den türkischen Generalkonsulaten großer Städte. Eine Liste der türkischen Vertretungen in Deutschland gibt es hier auf der Die Stimmberechtigten in Deutschland können für die Wahlen in der Türkei bei denihr Wahlrecht wahrnehmen. Die Wahlurnen stehen in Deutschland in den türkischen Generalkonsulaten großer Städte. Eine Liste der türkischen Vertretungen in Deutschland gibt es hier auf der Seite des Auswärtigen Amtes

Wie viele Türken in Deutschland wollen wählen?

Wahlbeteiligung etwa in Berlin bei rund 50 Prozent. Nach Einschätzung von Bülent Bayraktar, dem Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg, dürfte das Ergebnis der Abstimmung anders ausfallen als bei der Präsidentenwahl 2018. Damals hatten in Deutschland rund 65 Prozent für Präsident Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Er schnitt damit hierzulande deutlich besser ab als im Gesamtergebnis (rund 53 Prozent). Nun erwartet Bayraktar laut Deutsche Presse-Agentur ein deutlich knapperes Ergebnis. Grund sei unter anderem die starke Mobilisierung von Oppositionsgruppen auch in Deutschland. Zudem rechnet er mit einer höheren Wahlbeteiligung. Grund seien weniger Hürden bei der Stimmabgabe in Bayern. So stünden mehr Wahllokale zur Verfügung, die Wege seien kürzer. Wie viele in Deutschland lebende Türken sich für die Wahl angemeldet haben, ist nicht bekannt. Im Jahr 2018 - bei der letzten Präsidentschaftswahl - lag dieetwa in Berlin bei rund 50 Prozent. Nach Einschätzung von Bülent Bayraktar, dem Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg, dürfte das Ergebnis der Abstimmung anders ausfallen als bei der Präsidentenwahl 2018. Damals hatten in Deutschland rundgestimmt. Er schnitt damit hierzulande deutlich besser ab als im Gesamtergebnis (rund 53 Prozent). Nun erwartet Bayraktar laut Deutsche Presse-Agentur ein deutlich knapperes Ergebnis. Grund sei unter anderem die starke Mobilisierung von Oppositionsgruppen auch in Deutschland. Zudem rechnet er mit einer höheren Wahlbeteiligung. Grund seien weniger Hürden bei der Stimmabgabe in Bayern. So stünden mehr Wahllokale zur Verfügung, die Wege seien kürzer.

Die Kandidaten der Wahl 2023 in der Türkei

Wer tritt bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai gegeneinander an? In diesem Extra-Text gibt es alle Infos zu Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seine Herausforderer: