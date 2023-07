Kurz nach den Gerüchten um das Ende der Liebelei mit dem 1975-Frontsänger Matty Healy kommt nun die nächste große Nachricht: Taylor Swift kommt nach Deutschland. Auf TikTok sieht man reihenweise Videos, die Fans vor den Stadien oder auf umliegenden Brücken zeigen. Sie versuchen, auch ohne Tickets etwas von der Show und Musik mitzubekommen. Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ brachen in den USA die Webseiten im Vorverkauf mehrmals zusammen: Zu groß war der Andrang auf die Shows. Auch hierzulande gibt es ein Rennen auf die Tickets. Wo spielt Taylor Swift 2024 in Deutschland und wie ergattert man sich die begehrten Tickets?

„The Eras Tour“ – zwei Jahrzehnte Musik von Taylor Swift

Die "The Eras Tour" scheint ein riesengroßer Erfolg zu werden. Sie verspricht ein beeindruckendes Bühnenbild, aufwendige Kostüme und natürlich die mitreißenden Hits von Taylor Swift. Es ist Swifts sechste Konzerttournee und ihre zweite ausschließlich auf Stadien beschränkte Tour. Nachdem ihre vorherigen Tourneen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnten, wird diese Tour eine musikalische Reise durch alle Ären ihrer Karriere sein, bei der sie Lieder von ihren verschiedenen Studioalben, insbesondere von ihrem neuesten Werk "Midnights" (2022), aufführen wird. Von „Lover“ über „22“ und „Shake It Off“ bis hin zu „Lavender Haze“ sind dabei Hits von allen Alben vertreten.

In diesen Städten spielt Taylor Swift 2024 in Deutschland

Taylor Swift-Fans in Europa können sich auf eine aufregende Tournee freuen, denn die Pop-Ikone hat die Termine für die Europa-Etappe ihrer heiß erwarteten "The Eras Tour" bekannt gegeben. Die Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und wird am 17. August 2024 mit einem spektakulären Finale in London enden. Sie ist die erste Frau, die im Rahmen einer Tour gleich viermal im Wembley Stadium spielen wird. Insgesamt umfasst die Stadion-Tour 19 Metropolen in ganz Europa.

In Deutschland wird Taylor Swift in drei verschiedenen Städten auftreten. Fans auf der ganzen Welt wunderten sich über die Eintragung „Gelsenkirchen“ auf dem Tourplakat. Dort liegt allerdings die Schalke 04 VELTINS-Arena von Schalke 04. Am 18. Juli 2024 verwandelt sie sich nun zur Bühne für Taylor Swift. Mittlerweile gibt es für Gelsenkirchen zwei Zusatztermine: am 17. Juli und am 19. Juli. Nur wenige Tage später, am 23. Juli 2024, spielt sie das erste Mal in Hamburg im Hamburger Volksparkstadion. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde nun ein Zusatztermin am 24. Juli bekannt gegeben. Schließlich wird am 27. Juli 2024 das Olympiastadion in München zur Kulisse für die Show der Ausnahmekünstlerin. Wegen des starken Andrangs auf die Tickets wurde auch hier ein Zusatzkonzert am 28. Juli 2024 verkündet.

Taylor Swift tourt auch in Österreich und der Schweiz

Und hier nochmal alle Europa-Termine im Überblick:

09.05.2024 - Paris

10.05.2024 - Paris

17.05.2024 - Stockholm

24.05.2024 - Lissabon

30.05.2024 - Madrid

02.06.2024 - Lyori

07.06.2024 - Edinburgh

08.06.2024 - Edinburgh

14.06.2024 - Liverpool

15.06.2024 - Liverpool

18.06.2024 - Cardiff

21.06.2024 - London

22.06.2024 - London

28.06.2024 - Dublin

29.06.2024 - Dublin

05.07.2024 - Amsterdam

06.07.2024 - Amsterdam

09.07.2024 - Zürich

13.07.2024 - Mailand

17.07.2024 - Gelsenkirchen - Zusatzkonzert

18.07.2024 - Gelsenkirchen

19.07.2024 - Gelsenkirchen - Zusatzkonzert

23.07.2024 - Hamburg

24.07.2024 - Hamburg - Zusatzkonzert

27.07.2024 - München

28.07.2024 - München - Zusatzkonzert

02.08.2024 - Warschau

09.08.2024 - Wien

16.08.2024 - London

17.08.2024 - London

Hier gibt es die Taylor Swift „The Eras Tour“ Tickets

Damit möglichst viele Fans die Gelegenheit haben, Taylor Swift live zu erleben, wurde vom Ticketanbieter Eventim eine Registrierung vor dem offiziellen Vorverkaufsstart * eingeführt. So soll damit verhindert werden, dass andere Plattformen die Tickets gezielt auf- und zu teureren Preisen weiterverkaufen. Für die Konzerte in Deutschland lief die Anmeldefrist bis Freitag, den 23. Juni, um 23:59 Uhr.

Über die Registrierung erhält man einen individuellen Code, welcher zum Zugang für den Ticketkauf ermöglicht. Dieser exklusive Vorverkaufsstart für die Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München beginnt am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr. Darauf sollte man beim Ticketkauf achten.

Wie teuer sind die Tickets für Taylor Swift Konzerte in Deutschland?

Bisher sind die Ticketpreise für die Konzerte der „The Eras Tour“ in Deutschland noch nicht bekannt. Die letzten lagen sie allerdings zwischen knapp 50 und rund 800 Euro. Es ist zu erwarten, dass sie sich dieses Jahr in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

Festivals und Konzerte 2024: Airbeat One, Hurricane, MS Dockville

Mehr zu den Festivals und Konzerten 2024 rund um Datum, Karten, Line-Up und Co. gibt es auf unserer Themenseite Festivals und Konzerte

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.