Am vergangenen Mittwoch, den 5. Juli 2023, haben Mitglieder der "Letzten Generation" in Bamberg für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gesorgt, indem sie sich auf einer Straße festklebten. Diese Aktion führte zu Umleitungen und Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr. Allerdings stieß die Aktion nicht bei allen auf Verständnis – mehrere Autofahrer und Passanten warfen verschiedene Gegenstände auf die Festgeklebten, wie die Polizei gegenüber infranken.de erklärte. Ein Sprecher der „Letzten Generation“ sagte, dass auch eine Dose Fisch geworfen worden sei.