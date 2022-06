Kurz vor Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Warnstreik am Flughafen Hamburg. Die Luftfahrtbranche steckt in einer Krise – die über die Urlaubssaison zu Chaos führen könnte.

Streik in Hamburg: Dauer, Beginn und Ende

Warum wird am Flughafen Hamburg gestreikt?

Sind weitere Streiks denkbar?

Verdi ruft zu Streik am Flughafen Hamburg auf

am Freitag, den 1. Juli 2022 für 24 Stunden. Die genauen Uhrzeiten des Streiks sind noch nicht bekannt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Real Estate Maintenance GmbH (RMH) am Flughafen Hamburg zum Streik aufgerufen. Die RMH beschäftigt folgende Berufsgruppen:

Techniker für Start- und Landebahn

Techniker für Gepäckbandförderung

Techniker für Heizung, Lüftung, Klimaanlagen

Elektrotechniker

Mechaniker

Weitere Berufsgruppen in der technischen Infrastruktur

Noch ist nicht klar, welche Auswirkungen der Streik auf den Flugverkehr haben wird.

Streik in Hamburg: Gründe für den Warnstreik am Flughafen

Die Gewerkschaft fordert für die RMH-Beschäftigten eine bessere Bezahlung. „In der über 2-jährigen Coronapandemie haben die Kollegen keine Tarifanhebung gefordert und mussten mit dem aufgestockten Kurzarbeitergeld auskommen. Jetzt kommen Steuernachzahlungen und die Inflation auf sie zu. Deswegen muss jetzt ein richtiger Schluck aus der Pulle kommen“, sagt André Kretschmar, Fachbereichsleiter B in ver.di Hamburg. „Trotz Kurzarbeitergeld haben die Beschäftigten der RMH die Installationen des Flughafens am Laufen gehalten, dieses Engagement muss sich jetzt auch wieder auszahlen,“ so Lars Stubbe, Gewerkschaftssekretär in ver.di Hamburg.

Flugchaos überall: Probleme an Flughäfen in ganz Europa

Die Probleme im Luftverkehr können nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht schnell gelöst werden. Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum geprägte Situation werde sich „kurzfristig kaum verbessern“, sagte der Chef der größten Airline-Gruppe Europas in einem Entschuldigungsschreiben an die Passagiere. Während die Gewerkschaft Verdi über zunehmende Angriffe und gesundheitliche Belastungen für das Personal klagt, berichtet der Touristik-Konzern Tui von einer ungebrochenen Nachfrage. Viele Flüge müssen von den Airlines gestrichen werden, zudem kommt es an europäischen Flughäfen zu massiven Verspätungen der Flüge.

Streik am Flughafen: Wird es weitere Streiks geben?

Eindeutig zu beantworten ist das natürlich nicht. Mit Blick auf die Probleme an den Flughäfen ist es aber denkbar. In Spanien und in Brüssel wurde an den Flughäfen bereits gestreikt. In Großbritannien zeichnen sich massive Streiks in verschiedenen Branchen ab, zuletzt im Bahnverkehr. Auch wenn es in Deutschland nicht zu weiteren Streiks in der Luftfahrtbranche kommt: Es wird ein chaotischer Sommer.