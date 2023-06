Mit dem Smartphone kann man heutzutage so ziemlich alles machen: Fotografieren, Videos und Musik streamen, chatten, einkaufen und bezahlen – Warum also nicht auch die Steuererklärung per App erledigen? Seit einigen Jahren ist das tatsächlich möglich. In der Regel sind Steuer-Apps besonders intuitiv und einfach in der Bedienung und meist wird relativ wenig Vorwissen über Steuern vorausgesetzt. Für wen sind Steuer-Apps also besonders gut geeignet? Was sind die besten Apps für die Steuererklärung und welche Steuererklärungs-Apps sind kostenlos? Die Antworten gibt es hier.

Steuererklärung per App – Für wen lohnt sich das?

Die App für die Steuererklärung kann eine hilfreiche Alternative zum herkömmlichen Steuerprogramm sein – allerdings nicht für jedermann. Wie finanztip.de informiert, sind die meisten Steuer-Apps für komplexe Steuerfälle noch nicht geeignet. Wer eine App nutzen will, um die Steuererklärung zu machen, sollte angestellt, im Ruhestand oder in Studium oder Ausbildung sein und keine besonderen Nebeneinkünfte haben.

Was ist die beste App für die Steuererklärung?

Welche Steuer-App die „beste“ ist, kann so pauschal nicht gesagt werden. Je nachdem, welche Ansprüche Nutzerinnen und Nutzer an die App haben und was sie damit erreichen wollen, werden verschiedene Programme empfohlen. Finanztip.de empfiehlt das Programme Wiso-Steuer. Die Seite steueroptimist.de empfiehlt neben Wiso-Steuer auch das Programm Taxfix. Bei mehreren Einnahmequellen sollten Nutzerinnen und Nutzer laut steueroptimist.de eher zu Wiso-Steuer greifen. Auf focus.de schneidet Wiso-Steuer mit einer Note von 1,2 besonders gut ab, gefolgt von Klartax mit 2,2 und SteuerBot mit 2,3.

Welche Apps für die Steuererklärung sind kostenlos?

Eine App die kostenlos bei der Steuererklärung hilft und dann die Daten an das Finanzamt übermittelt ist schwer zu finden. Allerdings lassen sich einige Programme umsonst herunterladen und nutzen. Erst im letzten Schritt, der Übermittlung der Daten an das Finanzamt, werden meist Kosten fällig.

Der Download der App Wiso-Steuer ist gratis. So kann man sich umsonst ausrechnen lassen, wie viel Steuern das Finanzamt zurückzahlen würde. Wer die Steuererklärung allerdings auch abgeben will, muss 35,99 Euro zahlen.

Ein ähnliches Konzept verfolgt Taxfix. Hier kann man nach dem kostenlosen Download die mögliche Steuerbestattung errechnen lassen, doch die Übermittlung der Daten an das Finanzamt kostet 39,99 Euro.

Das selbe gilt für Steuerbot. Hier ist der Download der App kostenfrei. Für die Abgabe der Steuererklärung werden dann 29,95 Euro fällig. Dieser Betrag wird aber nur berechnet, wenn die Erstattung über 100 Euro liegt.

Ganz umsonst ist die Elster-App, die vom Finanzamt angeboten wird. Nutzerinnen und Nutzer können hier beispielsweise Rechnungen für Werbungskosten direkt nach dem Erhalt fotografieren und digital ablegen. Eine Texterkennungssoftware scannt die Belege und zieht die für die Steuererklärung relevanten Werte direkt heraus. In Rankings schneidet die Elster-App allerdings meist nicht so gut ab, wie die kostenpflichtigen Alternativen.