Überflutungen in der Region Cherson und Evakuierungen der Bewohner. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Cherson, Andrej Aleksejenko, erklärte am Dienstag, dass insgesamt 14 Orte und mehr als 22.000 Menschen von den Überschwemmungen bedroht seien. Nach russischen Angaben wurde die gesamte Stadt Nowa Kachowka am Staudamm von den Wassermassen überflutet. Sowohl Russland als auch die Ukraine gaben sich gegenseitig die Schuld an den Zerstörungen. International wächst die Besorgnis, dass auch die Kühlung des Atomkraftwerks Saporischschja durch das Wasser des Flusses Dnipro gefährdet sein könnte. Bundeskanzler Nachdem der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine teilweise zerstört wurde, kam es zu. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Cherson, Andrej Aleksejenko, erklärte am Dienstag, dass insgesamtvon den Überschwemmungen bedroht seien. Nach russischen Angaben wurde die gesamte Stadt Nowa Kachowka am Staudamm von den Wassermassen überflutet. Sowohl Russland als auch die Ukraine gaben sich gegenseitig die Schuld an den Zerstörungen. International wächst die Besorgnis, dass auch diedurch das Wasser des Flusses Dnipro gefährdet sein könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete die Situation als eine "neue Dimension" des Krieges.

Mehrere Dörfer „vollständig oder teilweise“ überflutet

Laut Oleksandr Prokudin, dem Leiter der ukrainischen Militärverwaltung von Cherson, seien mehrere Dörfer "vollständig oder teilweise" überflutet worden, wie er in einem Onlinedienst mitteilte. Er erklärte, dass sich etwa 16.000 Menschen in der kritischen Zone am rechten Ufer befänden. Der Wasserpegel sei laut Rettungsdiensten auf bis zu vier Meter gestiegen, bestätigte auch der russische Verwaltungschef Aleksejenko im Onlinedienst Telegram. Er betonte jedoch, dass die Situation „vollständig unter Kontrolle" sei.

Der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, hob hervor: "Der Damm ist nicht zerstört, und das ist ein großes Glück". Er kündigte die Evakuierung von "etwa 300 Häusern" an, die sich direkt am Ufer des Dnipro befinden. Wenige Stunden später gab er dann bekannt: "Die Stadt ist überflutet."

Verortung des Kachowka-Staudamms

© Foto: dpa-infografik

Selenskyj beruft internationalen Sicherheitsrat ein, Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig

Nationalen Sicherheitsrat ein. In einem Beitrag im Onlinedienst Telegram schrieb Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak: "Wasserkraftwerk Kachowka. Ein weiteres Kriegsverbrechen, begangen von russischen Terroristen." Der Präsidentenberater Michailo Podoljak beschuldigte Russland, den Staudamm "gesprengt" zu haben, um das Gebiet zu überfluten und die geplante Nach der Explosion am Staudamm am frühen Dienstagmorgen berief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj denein. In einem Beitrag im Onlinedienst Telegram schrieb Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak: "Wasserkraftwerk Kachowka. Ein weiteres Kriegsverbrechen, begangen von russischen Terroristen." Der Präsidentenberater Michailo Podoljak beschuldigte Russland, den Staudamm "gesprengt" zu haben, um das Gebiet zu überfluten und die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern.

Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, leitet die Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zur Situation im Wasserkraftwerk Kachowka, nachdem der Staudamm über Nacht gesprengt wurde.

© Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Office/AP/dpa

Hingegen meldeten von Moskau eingesetzte Behörden, der Staudamm sei "durch mehrere Angriffe" der Ukraine teilweise zerstört worden. Der Kreml erklärte, es handele sich um "vorsätzliche Sabotage" seitens der Ukraine, um die Krim von der Wasserversorgung abzuschneiden. Der Staudamm versorgt die von Russland annektierte Halbinsel mit Wasser.

Der Staudamm befindet sich im von Russland kontrollierten Teil der Region Cherson. Russische Truppen hatten den Staudamm bereits in den ersten Kriegstagen des vergangenen Jahres besetzt. Später eroberte die Ukraine Teile der Region und die Stadt Cherson zurück und äußerte mehrmals den Wunsch, auch die Krim zurückzuerobern.

"Kein unmittelbares nukleares Risiko" für AKW Saporischschja

Aufgrund der Tatsache, dass das Wasser aus dem Fluss Dnipro, an dem sich der Staudamm befindet, auch für die Kühlung des 150 Kilometer entfernten größten Atomkraftwerks Europas, Saporischschja, verwendet wird, wuchs die Besorgnis vor einem Atomunfall. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte zunächst, dass es "kein unmittelbares nukleares Risiko" gebe, und teilte mit, dass IAEA-Experten vor Ort seien und "die Situation beobachten".

Die ukrainische Führung sprach hingegen von einer "rapide wachsenden" Gefahr. "Die Welt befindet sich wieder einmal am Rande einer nuklearen Katastrophe", erklärte Präsidentenberater Podoljak. Russland seinerseits betonte, dass die Zerstörung des Staudamms keine Bedrohung für die Sicherheit des von Russland kontrollierten Atomkraftwerks darstelle. Der von Russland eingesetzte Leiter des Akw, Juri Tschernitschuk, versicherte im Onlinedienst Telegram, "der Wasserstand im Kühlbecken hat sich nicht verändert".

Scholz: „neue Dimension“ im Krieg

Die internationale Gemeinschaft hat die Zerstörung des Kachowka-Damms scharf kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete sie als "neue Dimension" im Krieg. Er betonte, dass die Vorgehensweise von Putin zu dieser Art Kriegsführung passe. Scholz äußerte sich in Berlin und bekräftigte die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin zu unterstützen.